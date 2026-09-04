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Sei pertsona zauritu dira Bilbon, autobus baten eta tranbia baten arteko talkan

Istripua 14:00ak aldera jazo da, Plaza Biribilean. Autobusaren gidariak maniobra bat egin behar izan du biribilgunean, gurutzatu zaion taxi bat saihesteko. Ondorioz, aurrez aurre jo du tranbia.

Choque entre un autobús y el tranvía en Bilbao EUROPA PRESS 04/9/2026

Bilbobus baten eta tranbia baten arteko talka, Plaza Biribilean. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Sei pertsona zauritu dira ostiral honetan Bilbobus baten eta tranbia baten arteko talkan, 14:00ak baino minutu batzuk lehenago, Bilboko Plaza Biribilean. Zaurituetako lau Basurtuko Ospitalera eraman dituzte. 

Udalak jakitera eman duenez, tranbiaren gidaria eta beste hiru pertsona ospitalera eraman dituzte, eta gainerako zaurituak tokian bertan artatu dituzte.

Antza denez, Santa Marina-Abando Ospitaleko A9 lineako autobusak biribilgunean maniobra bat egin behar izan duenean gertatu da talka, gurutzatu zaion taxi bat saihesteko, eta, ondorioz, aurrez aurre jo du tranbia, une horretan Plaza Biribila gurutzatzen ari zela. Zirkulazioa berriz ezarri da inguruan.

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