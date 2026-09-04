VUELTA AL COLE
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Las familias apuran las compras ante el inicio del curso

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(Foto de ARCHIVO) Material escolar en la papelería Folder Hermosilla, a 27 de agosto de 2025, en Madrid (España). Los madrileños gastarán en la 'vuelta al cole' de 2025 una medida de 497 euros, un 45% más que el desembolso promedio que se realiza a nivel nacional, según el Zoom 'Vuelta al cole' realizado por el Observatorio Cetelem. Este gasto, es un 45% más que la media nacional. Jesús Hellín / Europa Press 27/8/2025
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ikasturte berria ate joka, familiak azken erosketekin ari dira

EITB

Última actualización

Quedan pocos días para que comiencen las clases y las compras de la vuelta al cole entran en su recta final. Las familias destinan alrededor de 500 euros por estudiante a libros, ropa y material escolar.

Educación Niños Jóvenes Sociedad

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