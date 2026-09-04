NAFARROA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Kontrolpean hartu dute Urzainkiko baso-sutea, abuztuaren 14an piztu eta astelehenean bizitu ondoren

Ostiral gauean brigada batek bertan jarraituko du, zaintza-lanak egiten. Joan den asteartean, itzaltze-lanek sutea perimetratzea ahalbidetu zuten, eta, horri esker, su-gune beroen gainean jardun ahal izan zuten. Ordutik, egoerak hobera egin du.

(Foto de ARCHIVO) Imagen de la zona del incendio. REMITIDA / HANDOUT por BOMBEROS DE NAVARRA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 22/8/2026
Sutea Urzainki inguruan. Artxiboko argazkia: Bomberos de Navarra

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Suhiltzaileek kontrolpean hartu dute ostiral honetan Urzainkiko Gazpar haitzean piztutako baso-sutea. Sutea abuztuaren 14an piztu zen, eta astelehenean bizitu zen.

Gaur, Zangozako eta Azkoiengo suhiltzaile-parkeetako hainbat kidek lanean jardun dute sutea piztu zen tokian.

Gaur gauean, brigada batek bertan jarraituko du zaintza-lanak egiten.

Itzaltze-dispositiboak joan den asteartean sutea perimetratzea lortu zuen, eta horri esker, su-gune beroetan lanean aritu ahal izan ziren.

Egoerak bilakaera ona izan du, eta ostiral honetan sutea kontrolpean hartzea lortu dute.

Nafarroa Suteak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X