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Menako Haraneko sutea gertutik jarraitzen ari da Araba, Artziniegatik hurbil baitaiteke

Sute honek Burgos eta Arabaren arteko mugan dagoen baso-eremu bati eragin diezaioke. Une honetan, hogei bat baliabide ari dira lanean sua itzaltzeko, tartean aireko sei baliabide.

Un avión descarga en la zona afectada por las llamas en el Valle de Mena.

Menako Haranean piztutako sua itzaltzeko lanak. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

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Arabako Foru Aldundiak gertutik jarraitzen du Mena Haranean (Burgos) piztutako sutearen bilakaera, Artziniega ingurutik hurbil baitaiteke euskal lurraldera.

Sute honek Burgos eta Arabaren arteko mugan dagoen baso-eremu bati eragin diezaioke. Une honetan, hogei bat baliabide ari dira lanean sua itzaltzeko, tartean aireko sei baliabide.

"Adi jarraitzen dugu Burgosen piztutako sutearen bilakaerari, Arabara Artziniega ingurutik hurbil baitaiteke", adierazi du foru erakundeak bere sare sozialetan.

"Gogorarazi nahi dugu lurraldeak alerta egoeran jarraitzen duela baso-suteen arriskuagatik, eta ezinbestekoa dela neurriak muturreraino zaintzea. Horregatik, sua erabiltzeko debekua ezarri dugu berriro. Zuhurtzia eta erantzukizun handiena", eskatu du Arabako Foru Aldundiak.

Araba Suteak Hondamendi naturalak Gizartea

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