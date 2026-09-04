Menako Haraneko sutea gertutik jarraitzen ari da Araba, Artziniegatik hurbil baitaiteke
Sute honek Burgos eta Arabaren arteko mugan dagoen baso-eremu bati eragin diezaioke. Une honetan, hogei bat baliabide ari dira lanean sua itzaltzeko, tartean aireko sei baliabide.
Arabako Foru Aldundiak gertutik jarraitzen du Mena Haranean (Burgos) piztutako sutearen bilakaera, Artziniega ingurutik hurbil baitaiteke euskal lurraldera.
Sute honek Burgos eta Arabaren arteko mugan dagoen baso-eremu bati eragin diezaioke. Une honetan, hogei bat baliabide ari dira lanean sua itzaltzeko, tartean aireko sei baliabide.
"Adi jarraitzen dugu Burgosen piztutako sutearen bilakaerari, Arabara Artziniega ingurutik hurbil baitaiteke", adierazi du foru erakundeak bere sare sozialetan.
"Gogorarazi nahi dugu lurraldeak alerta egoeran jarraitzen duela baso-suteen arriskuagatik, eta ezinbestekoa dela neurriak muturreraino zaintzea. Horregatik, sua erabiltzeko debekua ezarri dugu berriro. Zuhurtzia eta erantzukizun handiena", eskatu du Arabako Foru Aldundiak.
Zure interesekoa izan daiteke
Ertzaintzak laguntza eskatu die beste polizia indar batzuei Azpeitiko hilketaren harira
Azken orduotan, inguruko hainbat establezimenduri zaintza-kameren grabazioak eskatu dizkiete, gertakariak izan ziren kaleko irudiak jasotzen dituztenak, ikerketaren baitan. Ikerketak aurrera jarraitzen du, hiltzailea lehenbailehen aurkitzeko asmoz.
Ikasturte berria ate joka, familiak azken erosketekin ari dira
Ikasturtea hasteko egun gutxi falta direnean, familiak azken erosketak egiten ari dira. Liburuak, arropa eta eskola-materiala tarteko, ikasle bakoitzeko batez beste 500 euro inguruko gastua dakar itzulera honek.
Euskadiko errepideetan izandako ezbeharren kopuruak % 18,5 egin du behera uda honetan
Ibilbide luzeko joan-etorriak 4,28 milioira iritsi dira; bitartean, nazioarteko trafikoa egonkor mantendu da, eta barnekoa ia % 2 hazi da.
Sei pertsona zauritu dira Bilbon, autobus baten eta tranbia baten arteko talkan
Istripua 14:00ak aldera jazo da, Plaza Biribilean. Autobusaren gidariak maniobra bat egin behar izan du biribilgunean, gurutzatu zaion taxi bat saihesteko, eta aurrez aurre jo du tranbia.
Epaileak artxibatu egin du Getxoko Irurak Bat jauregitxoaren kasua, hirigintza deliturik eta prebarikaziorik ez dagoelako
Magistratuak uste du higiezina eraistea (2024ko abuztuan egin zen) hirigintza-araudiaren babespean zegoela, eta ondorioztatu du ez dagoela ikertzen jarraitzeko oinarririk. Hamar pertsona ikertuta zeuden auzian, tartean EAJko hiru zinegotzi ohi. Testuinguru horretan, Getxoko PPk eta EH Bilduk helegiteak aurkeztuko dituztela iragarri dute.
Albiste izango dira: hilketa Barakaldon, lehendakariari elkarrizketa Euskadi Irratian eta abisu horia beroagatik
Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.
Barakaldon ostegunean tirokatu zuten gizona hil egin da
Osteguneko 20:30ean, Lasesarre futbol-zelaiaren inguruan, gizon batek ibilgailu baten barrutik hainbat aldiz egin zion tiro eskopeta batekin.
Gizon bat larri zauritu dute Barakaldon izandako tiroketa batean
Tiroketaren ustezko egileak ihes egin du, eta handik gutxira atxilotu dute Amurrion.
Adingabe marokoar diabetiko bat hil da Ceutako harrera-zentro batean
Gaztea intsulina-mendekoa zen eta egunean zegoen osasun-kontrol guztietan.