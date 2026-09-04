Ertzaintzak laguntza eskatu die beste polizia indar batzuei Azpeitiko hilketaren harira
Azken orduotan, inguruko hainbat establezimenduri zaintza-kameren grabazioak eskatu dizkiete, gertakariak izan ziren kaleko irudiak jasotzen dituztenak, ikerketaren baitan. Ikerketak aurrera jarraitzen du, hiltzailea lehenbailehen aurkitzeko asmoz.
Ertzaintzak gainerako polizia-indarren laguntza eskatu du Alex Aizpuru Azpeitiko (Gipuzkoa) taxilari gaztearen hilketaren ustezko egilea aurkitzeko. Krimena gertatu zenetik 72 ordu igaro dira dagoeneko, eta susmagarria non dagoen jakin gabe jarraitzen du poliziak.
Testuinguru horretan, Ertzaintzak inguruko hainbat establezimenduri zaintza-kameren grabazioak eskatu dizkie, gertakariak izan ziren kaleko irudiak jasotzen dituztenak, ikerketaren baitan eta hiltzailea lehenbailehen aurkitzeko asmoz.
Gipuzkoako Probintzia Auzitegiak 11 urteko espetxe zigorra ezarri zion 2009an krimenaren ustezko egileari, droga-trafikoko delitu bat egotzita.
Ikerketak aurrera jarraitzen du
Asteazkenean, hilketaren biharamunean, Azpeitiko bizilagunek hainbat polizia-operazio eta agenteen presentzia handia ikusi zuten herriko hainbat puntutan. Ondoren jakin zen ertainek kasuarekin lotutako bi lokal eta etxebizitza bat miatu zituztela, besteak beste.
Zehazki, Landeta auzoan dagoen lonja bat eta Pablo VI. kaleko beste lokal bat ikuskatu zituzten, baita ustezko susmagarriarekin lotutako etxebizitza bat ere. Jarduketa horiek guztiak susmagarriaren ustezko ibilgailua aurkitu ondoren egin zituzten. Hala, ikerketak aurrera jarraitzen du, baina oraingoz ez dute ikerketaren nondik norakoei edo egindako aurrerapenei buruzko xehetasunik jakinarazi.
Hilketa, kalean
Hildakoa, 31 urtekoa, tiroz hil zen joan den asteartean, irailaren 1ean, 20:15 aldera, Artzubia hiribidean. Lekukoen arabera, auto bateko gidariak tiro egin zion. Aurretik, biktimaren taxia bere ibilgailuarekin kolpatu zuen.
Susmagarriak gaztearen autoa jo zuen, eta hark ibilgailutik jaitsi zenean, hainbat tiro jaurti zizkion. Ondoren, ustezko egileak auto gris batean ihes egin zuen. Biktima 30 urte inguruko gaztea zen, lanbidez taxilaria, eta oso ezaguna zen herrian DJ gisa egindako lanagatik ere.
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