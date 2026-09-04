La Ertzaintza pide colaboración a otras fuerzas policiales por el crimen del joven taxista de Azpeitia

La Ertzaintza ha solicitado la colaboración del resto de fuerzas policiales para localizar al presunto autor del crimen del joven taxista de Azpeitia (Gipuzkoa), Alex Aizpuru, cuando se cumplen ya 72 horas desde el crimen y continúa sin conocerse el paradero del sospechoso.

En este contexto, la Ertzaintza ha solicitado a algunos establecimientos de la zona las grabaciones de sus cámaras de vigilancia que contengan imágenes de la calle donde se produjeron los hechos, en el marco de la investigación.

La persona señalada como supuesto autor del crimen fue condenada en 2009 por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa a 11 años de prisión por un delito de tráfico de drogas.

Continúa la investigación

Después de que el pasado miércoles, al día siguiente del asesinato, vecinos de Azpeitia vieran un importante despliegue de efectivos policiales en distintos puntos de la localidad, se supo que agentes de la Ertzaintza registraron dos locales relacionados con el caso y una vivienda, entre otras actuaciones.

En concreto, inspeccionaron una lonja en el barrio de Landeta y otro local en la calle Pablo VI, además de una vivienda al parecer vinculada al sospechoso, todo ello después de haber localizado el vehículo del supuesto autor del crimen. Así, prosiguen las investigaciones, sin que hasta ahora se haya informado de ningún detalle o avance en las pesquisas.

Crimen en plena calle

El fallecido, de 31 años, fue tiroteado sobre las 20:15 horas del pasado martes, 1 septiembre, en la avenida Artzubia por el conductor de un coche que previamente embistió con el vehículo al taxi de la víctima, según el relato de testigos presenciales.

El sospechoso embistió el coche del joven, que, cuando bajó del vehículo, recibió los disparos. Por su parte, el presunto autor huyó en un automóvil gris. La víctima es un joven de 30 años, taxista de profesión, aunque también era muy conocido en la localidad por su trabajo como DJ.