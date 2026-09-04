Asesinato en Azpeitia
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La Ertzaintza pide colaboración a otras fuerzas policiales por el crimen del joven taxista de Azpeitia

En las últimas horas han solicitado a algunos establecimientos de la zona las grabaciones de sus cámaras de vigilancia que contengan imágenes de la calle donde se produjeron los hechos, en el marco de la investigación. Prosiguen las investigaciones para tratar de localizar al autor del crimen.
(Foto de ARCHIVO) La ertzaintza registra varios domicilios en las calles Paulo VI Auzunea y Arretxe del barrio de Landeta en relación con el tiroteo de ayer, a 2 de septiembre de 2026, en Azpeitia, Guipuzcoa, País Vasco (España). Un hombre ha perdido la vida este martes en la localidad guipuzcoana de Azpeitia debido a un disparo con arma de fuego, según ha informado la Ertzaintza. La Policía Vasca ha confirmado que ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de un hombre en Azpeitia por un disparo con arma de fuego pasadas las nueve de la noche, y está buscando al autor de los hechos. Arnaitz Rubio / Europa Press 02/9/2026
La Ertzaintza registra varios domicilios en relación con el crimen de Azpeitia. Foto de archivo: Europa Press

EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha solicitado la colaboración del resto de fuerzas policiales para localizar al presunto autor del crimen del joven taxista de Azpeitia (Gipuzkoa), Alex Aizpuru, cuando se cumplen ya 72 horas desde el crimen y continúa sin conocerse el paradero del sospechoso.

En este contexto, la Ertzaintza ha solicitado a algunos establecimientos de la zona las grabaciones de sus cámaras de vigilancia que contengan imágenes de la calle donde se produjeron los hechos, en el marco de la investigación.

La persona señalada como supuesto autor del crimen fue condenada en 2009 por la Audiencia Provincial de Gipuzkoa a 11 años de prisión por un delito de tráfico de drogas.

Continúa la investigación

Después de que el pasado miércoles, al día siguiente del asesinato, vecinos de Azpeitia vieran un importante despliegue de efectivos policiales en distintos puntos de la localidad, se supo que agentes de la Ertzaintza registraron dos locales relacionados con el caso y una vivienda, entre otras actuaciones.

En concreto, inspeccionaron una lonja en el barrio de Landeta y otro local en la calle Pablo VI, además de una vivienda al parecer vinculada al sospechoso, todo ello después de haber localizado el vehículo del supuesto autor del crimen. Así, prosiguen las investigaciones, sin que hasta ahora se haya informado de ningún detalle o avance en las pesquisas.

Crimen en plena calle

El fallecido, de 31 años, fue tiroteado sobre las 20:15 horas del pasado martes, 1 septiembre, en la avenida Artzubia por el conductor de un coche que previamente embistió con el vehículo al taxi de la víctima, según el relato de testigos presenciales.

El sospechoso embistió el coche del joven, que, cuando bajó del vehículo, recibió los disparos. Por su parte, el presunto autor huyó en un automóvil gris. La víctima es un joven de 30 años, taxista de profesión, aunque también era muy conocido en la localidad por su trabajo como DJ.

Azpeitia Gipuzkoa Ertzaintza Asesinatos Sociedad

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