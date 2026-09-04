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Controlado el incendio forestal de Urzainki declarado el 14 de agosto y reactivado este lunes

Esta noche permanecerá en el lugar una brigada realizando labores de vigilancia. El dispositivo de extinción logró el pasado martes perimetrar el incendio forestal, lo que permitió trabajar sobre los puntos calientes. La situación ha mantenido una tendencia favorable.
(Foto de ARCHIVO) Imagen de la zona del incendio. REMITIDA / HANDOUT por BOMBEROS DE NAVARRA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 22/8/2026
Incendio en la zona de Urzainki. Foto de archivo: Bomberos de Navarra

Agencias | EITB

Última actualización

Efectivos de bomberos han logrado este viernes dar por controlado incendio forestal en la Peña de Gazpar, en Urzainki, declarado el pasado viernes 14 de agosto y que se reactivó este lunes.

Durante el día de hoy han estado trabajando en el lugar efectivos de bomberos de los parques de Sangüesa y Peralta.

Esta noche permanecerá en el lugar una brigada realizando labores de vigilancia.

El dispositivo de extinción logró el pasado martes perimetrar el incendio forestal, lo que permitió trabajar sobre los puntos calientes. 

La situación ha mantenido una tendencia favorable y este viernes se ha conseguido dar por controlado el incendio.

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