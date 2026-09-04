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Bederatzi zauritu A-21 errepidean, Irunberrin, bost ibilgailuk talka eginda

Ezbeharra ostiraleko 18:17an jazo da, eta istripuan zauritutako zortzi pertsona Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman dituzte. Zaurituek hainbat lesio dituzte, batez ere traumatismoak.

Nueve heridos tras chocar cinco vehículos en la A-21, en Lumbier

Talka A-21 errepidean, Irunberrin. Argazkia: Nafarroako suhiltzaileak

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bederatzi pertsona zauritu dira ostiral arratsaldean A-21 errepidean, Irunberri parean, bost ibilgailuk talka eginda.

SOS Nafarroa 112 Larrialdiak Kudeatzeko Zentroak ezbeharraren berri jaso du ostiraleko 18:17 aldera, eta suhiltzaileak, anbulantziak, mediku talde bat eta Guardia Zibilaren patruilak bertaratu dira.

Ezbeharra A-21eko (Pirinioetako Autobia) 29. kilometroaren parean jazo da, Irunberrin, Jakarako bidean zihoazen bost ibilgailuk elkar jo dutenean.

Larrialdi zerbitzuek pertsona bat eraman dute Zangozako osasun-zentrora (arin zauritu da), eta beste zortzi pertsona Nafarroako Unibertsitate Ospitalera (Iruñea) eraman dituzte.

55 eta 73 urte bitartean dituzte zaurituek, eta istripuaren ondorioz hainbat lesio izan dituzte, batez ere traumatismoak. Horietako lauk pronostiko erreserbatuko lesioak dituzte, eta gainerakoek, berriz, zauri arinak.

Guardia Zibileko agenteak ezbeharrari buruzko diligentziak bideratzen ari dira.

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