Agirre dice que "no basta con pasar página" en el caso del palacete y pide "una reparación pública" por el daño causado
La alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, ha afirmado, tras el auto que decreta el sobreseimiento de la causa por el derribo del palacete Irurak Bat, que "no basta con pasar página" y ha pedido una reparación pública por el "daño" causado a las personas afectadas, a la imagen de la institución que representa y al PNV.
Agirre ha comparecido este sábado antes los medios de comunicación, después de que este viernes se hiciera público el auto judicial por el que el juez del caso del palacete Irurak Bat, en custodia municipal y que fue derruido en agosto de 2024 para construir pisos de lujo, acuerda el sobreseimiento libre y archivo del procedimiento, en el que había diez personas investigadas, entre ellos tres exconcejales del PNV, que cesaron en sus responsabilidades, al no apreciar delito urbanístico ni de prevaricación.
La alcaldesa considera que hoy se debe "hablar de las personas", porque durante estos meses no se ha asistido únicamente a una controversia jurídica. "Las acusaciones formuladas no solo cuestionaban una decisión administrativa, cuestionaban la profesionalidad de trabajadores municipales, la honorabilidad de responsables públicos y la actuación de una institución entera", ha indicado.
Asimismo, ha denunciado que se trasladó a la ciudadanía la idea de que responsables políticos y técnicos municipales habían actuado "conscientemente contra la ley". Por ello, cree que "hoy no basta con pasar página" porque "no sería justo y tampoco sería suficiente".
"Porque cuando el daño ha sido público, la reparación también debe ser pública. Durante meses se han pronunciado acusaciones muy graves. Se ha cuestionado la profesionalidad de trabajadores municipales. Se ha puesto en duda, un día sí y otro también, la honorabilidad de responsables públicos. Tres concejales tuvieron que dimitir. Tres concejales del PNV. Fueron señalados también por pertenecer a nuestro partido. Porque aquí no solo se buscó dañar a unas personas. Se buscó también dañar al PNV", ha indicado.
A su juicio, las personas afectadas "tienen derecho a algo más que al silencio". "Es momento de exigir una reflexión a quienes durante meses han liderado esta estrategia de confrontación. A quienes presentaron como una ilegalidad evidente algo que hoy sabemos que no lo era", ha añadido.
La alcaldesa les ha pedido "responsabilidad" para reconocer el contenido de la resolución judicial". "Porque cuando el señalamiento ha sido público, la reparación también debe ser pública", ha concluido Agirre insistiendo en que hay personas que merecen que su nombre y su honorabilidad "sean restituidos con la misma claridad con la que fueron puestos en duda".
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