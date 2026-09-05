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20 urteko mutil bat hil da Lekeitioko Antzar Egunean, hesi batetik erorita; ospakizuna bertan behera utzi dute

Gaztea portuan zegoen, antzarren proba jarraitzen, eta bi metro inguruko altueratik erori da. Milaka lagun bildu dira gaur Lekeition, eta ekitaldia normaltasunez ari zen garatzen istripua gertatu den arte.

LEKEITIO (BIZKAIA), 05/09/2026.- Una ambulancia y dos UVI móviles, y amigos y familiares de un joven que ha resultado herido de gravedad este sábado en Lekeitio (Bizkaia), tras caer de una valla de seguridad durante la celebración del Día de los Gansos, según ha informado personal sanitario de Cruz Roja. Según ha constatado EFE, el herido seguía la prueba de los gansos en el puerto cuando se precipitó desde una altura de unos dos metros, por lo que fue asistido en el lugar por el personal sanitario.-EFE/ Miguel Toña
Antzarren eguna Lekeition. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

20 urteko mutil bat hil da larunbat arratsaldean Lekeition (Bizkaia), Antzar Egunaren ospakizunean segurtasun-hesi batetik erorita, Gurutze Gorriko osasun-iturriek jakitera eman dutenez.

Gaztea portuan zegoen, antzarren proba jarraitzen, eta bi metro inguruko altueratik erori da. Anbulantzia bat eta bizi-euskarri aurreratuko bi unitate mugikor bertaratu dira portura, baita Ertzaintzako hainbat agente ere.

Osasun-langileek suspertze-lanak egin dizkiote bertan, baina ez dute hura bizkortzerik lortu. Antza denez, bihotz-biriketako geldialdia izan du.

Ezbeharraren ondorioz, bertan behera utzi dute Antzar Egunaren ospakizuna. Hala, Jai Batzordeak eta Udalak larunbat honetarako aurreikusitako egitarau ofizialeko jarduera guztiak suspenditu dituzte, eta doluminak helarazi dizkiete hildakoaren senide, lagun eta gertukoei.

Milaka lagun bildu dira gaur Lekeition, eta ekitaldia normaltasunez ari zen garatzen istripua gertatu den arte.

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