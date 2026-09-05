20 urteko mutil bat hil da Lekeitioko Antzar Egunean, hesi batetik erorita; ospakizuna bertan behera utzi dute
Gaztea portuan zegoen, antzarren proba jarraitzen, eta bi metro inguruko altueratik erori da. Milaka lagun bildu dira gaur Lekeition, eta ekitaldia normaltasunez ari zen garatzen istripua gertatu den arte.
20 urteko mutil bat hil da larunbat arratsaldean Lekeition (Bizkaia), Antzar Egunaren ospakizunean segurtasun-hesi batetik erorita, Gurutze Gorriko osasun-iturriek jakitera eman dutenez.
Gaztea portuan zegoen, antzarren proba jarraitzen, eta bi metro inguruko altueratik erori da. Anbulantzia bat eta bizi-euskarri aurreratuko bi unitate mugikor bertaratu dira portura, baita Ertzaintzako hainbat agente ere.
Osasun-langileek suspertze-lanak egin dizkiote bertan, baina ez dute hura bizkortzerik lortu. Antza denez, bihotz-biriketako geldialdia izan du.
Ezbeharraren ondorioz, bertan behera utzi dute Antzar Egunaren ospakizuna. Hala, Jai Batzordeak eta Udalak larunbat honetarako aurreikusitako egitarau ofizialeko jarduera guztiak suspenditu dituzte, eta doluminak helarazi dizkiete hildakoaren senide, lagun eta gertukoei.
Milaka lagun bildu dira gaur Lekeition, eta ekitaldia normaltasunez ari zen garatzen istripua gertatu den arte.
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