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4.000 pertsona inguru bildu dira Donostiako Sagardo Egunean

Iragarkia
Sagardo Eguna en San Sebastián REMITIDA / HANDOUT por SAGARDOA ROUTE Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 05/9/2026
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Gipuzkoako 32 sagardotegitako sagardoak dastatzeko aukera eskaini dute. Trikitilari eta bertsolarien musikaz girotu dute eguna. Une hunkigarrienetako bat Jabier Ansorena eta Marian Matasen omenezko ekitaldia izan da.

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