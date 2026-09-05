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Ertzaintzak gizon bat atxilotu du Urdulizen, hiru pertsonari botilak jaurtitzea leporatuta

06:20 aldera jazo da erasoa, metro geltokitik gertu. Inguruan 200 bat laguneko talde bat bildu da. Atxilotua aurretik ere atxilotu zuten antzeko gertakariengatik.

Agentziak | EITB

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Ertzaintzak 22 urteko gizon bat atxilotu du larunbat goizean Urdulizen (Bizkaia), desordena publikoak eragitea egotzita, metro geltokian gazte bati eta bi segurtasun-zaintzaileri botilak jaurtitzen parte hartzeagatik. 200 laguneko talde bat bildu da bertan.

06:20 aldera jazo da erasoa, borroka baten ostean, agintariek jakitera eman dutenez. Ertzainak tokira iritsi direnean, 22 urteko gizon bat eta segurtasuneko bi zaintzaile topatu dituzte geltokian.

Lehen ikerketen arabera, gaztea bitartekari lanak egiten saiatu da aurretik izandako liskar batean, eta, horren ondorioz, hainbat pertsona erasotzen eta objektuak jaurtitzen hasi zaizkio.

Zaintzaileek esku hartu dute hura babesteko, eta objektu horietako hainbatek jo egin dituzte; ondorioz, ateak itxi behar izan dituzte.

Inguruan 200 bat laguneko taldea bildu da, eta, horren aurrean, zaintzaileek Ertzaintzaren laguntza behar izan dute.

Atxilotua aurretik ere atxilotu zuten behin, antzeko gertakariengatik, Ertzaintzak baieztatu duenez.

Polizia-eginbideak amaitu ondoren, epailearen esku geratuko da.

Urduliz Bizkaia Delituak Salaketak Ertzaintza Gizartea

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