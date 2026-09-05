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Irailaren 5a Tokiko Memoria Demokratikoaren Eguna izendatu dute Irunen

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Irungo Udalak Tokiko Memoria Demokratikoaren Egun izendatu du irailaren 5a, Udaleko talde politiko guztien babesarekin. Kolpe militarra, gerra eta diktadura sufritu zituzten irundar guztiak oroitu dituzte gaur.

Irun Memoria Historikoa Gizartea

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