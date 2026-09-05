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Irun declara el 5 de septiembre como Día de la Memoria Democrática Local

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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

El Ayuntamiento de Irun ha declarado el 5 de septiembre como Día de la Memoria Democrática Local, una iniciativa que cuenta con el respaldo de todos los grupos municipales. En este día han recordado y homenajeado a las irunesas y los iruneses que sufrieron el golpe militar, la guerra y la dictadura.

Irún Memoria Histórica Sociedad

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