Irun declara el 5 de septiembre como Día de la Memoria Democrática Local
El Ayuntamiento de Irun ha declarado el 5 de septiembre como Día de la Memoria Democrática Local, una iniciativa que cuenta con el respaldo de todos los grupos municipales. En este día han recordado y homenajeado a las irunesas y los iruneses que sufrieron el golpe militar, la guerra y la dictadura.
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