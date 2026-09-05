Prisión provisional para el sospechoso del asesinato de Barakaldo
El juzgado de guardia del Tribunal de Instancia de Barakaldo ha acordado hoy el ingreso en prisión provisional del sospechoso del asesinato del pasado jueves de un hombre de 48 años en Barakaldo.
El detenido se ha acogido a su derecho a no declarar ante la autoridad judicial, y se le imputa un delito de homicidio. La causa seguirá su instrucción en un juzgado de Barakaldo.
Los hechos ocurrieron el pasado jueves sobre las ocho y media de la tarde en las inmediaciones del campo de fútbol de Lasesarre de Barakaldo, donde la víctima fue disparada varias veces con una escopeta. La víctima falleción posteriormente. El autor de la agresión huyó del lugar en un vehículo.
Varios recursos policiales se trasladaron al lugar, así como personal sanitario, que atendió a la víctima, que presentaba varias heridas en el abdomen producidas por el arma de fuego. Posteriormente, fue trasladado a un centro hospitalario, donde falleció sobre las once de la noche.
Una patrulla localizó al presunto agresor circulando por el municipio alavés de Amurrio, donde fue detenido por los agentes, que, en un registro del interior del vehículo, encontraron el arma utilizada en la agresión. El arrestado, también de 48 años de edad, fue trasladado a dependencias de la Ertzaintza, donde continúa a la espera de comparecer ante el juez.
La Ertzaintza continúa con la investigación para determinar el móvil de suceso que, según las primeras hipótesis, "podría tener un carácter sentimental".
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