Behin-behineko espetxealdia ezarri diote Barakaldoko hilketaren susmagarriari
Barakaldoko Lehen Auzialdiko Auzitegiko guardiako epaitegiak hartu du erabakia.
Barakaldoko Lehen Auzialdiko Auzitegiko guardiako epaitegiak iragan ostegunean Barakaldon 48 urteko gizon bat tirokatuta hil zuen gizonak behin-behinean espetxeratzeko agindua eman du.
Atxilotuak epailearen aurrean ez deklaratzeko eskubideari heldu dio, eta homizidioaren delitua egotzi diote. Auziak Barakaldoko epaitegi batean jarraituko du instrukzioa.
Joan den osteguneko arratsaldeko zortzi eta erdiak aldera izan zen tiroketa, Barakaldoko Lasesarre futbol zelaiaren inguruan. Biktima hainbat aldiz tirokatu zuten eskopeta batekin eta ordu batzuk beranduago hil zen. Erasoaren egileak ibilgailu batean ihes egin zuen.
Inguruetan zeuden guardia zibil pare bat berehala bertaratu ziren, baita osasun langileak ere, eta bertan artatu zuten. Biktimak suzko armaz egindako zauriak zituen sabelean. Ondoren, ospitalera eraman zuten eta gaueko hamaikak aldera hil zen.
Patruila batek Amurrion (Araba) aurkitu zuen ustezko erasotzailea, eta atxilotu egin zuten. Ibilgailuaren barruan egindako miaketa batean, erasoan erabilitako arma aurkitu zuten. Atxilotua, 48 urtekoa hori ere, ertzain-etxera eraman zuten, epaile aurrera eraman aurretik egin beharreko izapideak betetzera.
Ertzaintzak ikertzen jarraitzen du, baina, lehen hipotesien arabera, baliteke "arrazoi sentimentalak" izatea gertatutakoaren atzetik.
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Testuinguru horretan, hiru atxilotuak -adingabearen gurasoak eta 27 urteko gizon bat- behin-behinean aske utzi ditu epaileak. Hala ere, auzitegira joan beharko dute auzibidean zehar deitzen dituzten guztietan. Halaber, 17 urteko gazte bat ikertzen ari dira, haurraren ustezko aita, baina ez dute aurkitu.
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