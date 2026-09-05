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Behin-behineko espetxealdia ezarri diote Barakaldoko hilketaren susmagarriari

Barakaldoko Lehen Auzialdiko Auzitegiko guardiako epaitegiak hartu du erabakia. 

BILBAO, 04/09/2026.- El hombre de 48 años herido ayer jueves por varios disparos de escopeta en un tiroteo en Barakaldo (Bizkaia) falleció anoche en el hospital donde había sido trasladado, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad. En la zona del suceso, junto al campo de fútbol de Lasesarre, continúa apracada la moto del fallecido. EFE/Miguel Toña
Barakaldon hilketa gertatu zen lekua. Argazkia: EITB

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Barakaldoko Lehen Auzialdiko Auzitegiko guardiako epaitegiak iragan ostegunean Barakaldon 48 urteko gizon bat tirokatuta hil zuen gizonak behin-behinean espetxeratzeko agindua eman du. 

Atxilotuak epailearen aurrean ez deklaratzeko eskubideari heldu dio, eta homizidioaren delitua egotzi diote. Auziak Barakaldoko epaitegi batean jarraituko du instrukzioa.

Joan den osteguneko arratsaldeko zortzi eta erdiak aldera izan zen tiroketa, Barakaldoko Lasesarre futbol zelaiaren inguruan. Biktima hainbat aldiz tirokatu zuten eskopeta batekin eta ordu batzuk beranduago hil zen. Erasoaren egileak ibilgailu batean ihes egin zuen.

Inguruetan zeuden guardia zibil pare bat berehala bertaratu ziren, baita osasun langileak ere, eta bertan artatu zuten. Biktimak suzko armaz egindako zauriak zituen sabelean. Ondoren, ospitalera eraman zuten eta gaueko hamaikak aldera hil zen.

Patruila batek Amurrion (Araba) aurkitu zuen ustezko erasotzailea, eta atxilotu egin zuten. Ibilgailuaren barruan egindako miaketa batean, erasoan erabilitako arma aurkitu zuten. Atxilotua, 48 urtekoa hori ere, ertzain-etxera eraman zuten, epaile aurrera eraman aurretik egin beharreko izapideak betetzera.

Ertzaintzak ikertzen jarraitzen du, baina, lehen hipotesien arabera, baliteke "arrazoi sentimentalak" izatea gertatutakoaren atzetik.

Barakaldo Gizartea

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