Tres detenidos en Gernika acusados de obligar a una menor embarazada de 14 años a casarse

La Ertzaintza ha detenido en Gernika-Lumo a los padres de una menor embarazada de 14 años y a un varón de 27, tras ser presuntamente obligada a casarse con él a través del rito tradicional rumano, mientras que también se investiga a un joven de 17 años, presunto padre de la pequeña, que no ha sido localizado.

El menor, de 14 años, mantenía una relación matrimonial con el hombre de 27 años detenido tras la unión de ambos a través de un rito matrimonial tradicional.

El menor y el hombre vivían en casa de los padres de la niña y, supuestamente, ambos aceptaron, facilitaron y permitieron esta situación y la convivencia como pareja.

A los padres, de 36 y 37 años, se les imputa un delito de trata de seres humanos y otro de agresión sexual a la menor como cooperadora necesaria, así como responsabilidad por omisión al haber permitido la relación conyugal.

Por otro lado, el detenido, de 27 años, está siendo investigado por un presunto delito de trata de seres humanos y agresión sexual a la menor.

Asimismo, la Ertzaintza mantiene abierta la investigación sobre un joven de 17 años al que se le imputa la paternidad del niño acusado de un delito de agresión sexual a la menor, y en estos momentos están tratando de localizarlo.

La menor ha quedado bajo la tutela y protección de los servicios forales de Bizkaia competentes en materia de infancia.

Posteriormente, los tres detenidos -los padres de la menor y el hombre de 27 años- han sido puestos en libertad provisional por el juzgado de guardia del Tribunal de Instancia de Gernika, aunque deberán comparecer cuando sean citados durante la instrucción. El varón de 27 años, además, tiene retirado el pasaporte, no puede salir de España y deberá presentarse semanalmente ante el juzgado.