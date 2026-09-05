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Fallece un joven de 20 años al caer de una valla en el Antzar Eguna de Lekeitio, que queda suspendido

El joven se encontraba siguiendo la tradicional prueba de los gansos en el puerto cuando se ha precipitado desde una altura de unos dos metros. La jornada había congregado a miles de personas en Lekeitio y se desarrollaba con normalidad hasta el momento del accidente.

LEKEITIO (BIZKAIA), 05/09/2026.- Una ambulancia y dos UVI móviles, y amigos y familiares de un joven que ha resultado herido de gravedad este sábado en Lekeitio (Bizkaia), tras caer de una valla de seguridad durante la celebración del Día de los Gansos, según ha informado personal sanitario de Cruz Roja. Según ha constatado EFE, el herido seguía la prueba de los gansos en el puerto cuando se precipitó desde una altura de unos dos metros, por lo que fue asistido en el lugar por el personal sanitario.-EFE/ Miguel Toña
Día de los Gansos en Lekeitio. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: 20 urteko mutil bat hil da Lekeitioko Antzar Egunean, hesi batetik erorita; ospakizuna bertan behera utzi dute

Agencias | EITB

Última actualización

Un joven de 20 años ha fallecido este sábado en Lekeitio (Bizkaia) tras caer de una valla de seguridad durante la celebración del Antzar Eguna, según han informado fuentes sanitarias de Cruz Roja.

El joven se encontraba siguiendo la tradicional prueba de los gansos en el puerto cuando se ha precipitado desde una altura de unos dos metros. Hasta el puerto se han desplazado una ambulancia y dos UVI móviles, además de efectivos de la Ertzaintza.

Los servicios sanitarios le han practicado maniobras de reanimación en el lugar, sin éxito. Al parecer, ha sufrido una parada cardiorrespiratoria. 

Tras el trágico suceso, la celebración del Antzar Eguna ha sido suspendida. Así, la Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento han suspendido todas las actividades del programa oficial previsto para este sábado, al tiempo que han trasladado sus condolencias a la familia, amigos y entorno del fallecido.

La jornada había congregado a miles de personas en Lekeitio y se desarrollaba con normalidad hasta el momento del accidente.

Lekeitio Bizkaia Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

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