Fallece un joven de 20 años al caer de una valla en el Antzar Eguna de Lekeitio, que queda suspendido

Un joven de 20 años ha fallecido este sábado en Lekeitio (Bizkaia) tras caer de una valla de seguridad durante la celebración del Antzar Eguna, según han informado fuentes sanitarias de Cruz Roja.

El joven se encontraba siguiendo la tradicional prueba de los gansos en el puerto cuando se ha precipitado desde una altura de unos dos metros. Hasta el puerto se han desplazado una ambulancia y dos UVI móviles, además de efectivos de la Ertzaintza.

Los servicios sanitarios le han practicado maniobras de reanimación en el lugar, sin éxito. Al parecer, ha sufrido una parada cardiorrespiratoria.

Tras el trágico suceso, la celebración del Antzar Eguna ha sido suspendida. Así, la Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento han suspendido todas las actividades del programa oficial previsto para este sábado, al tiempo que han trasladado sus condolencias a la familia, amigos y entorno del fallecido.

La jornada había congregado a miles de personas en Lekeitio y se desarrollaba con normalidad hasta el momento del accidente.