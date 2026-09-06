Antxustegi afirma que el PNV buscará acuerdos en el nuevo curso político
Entrevistado en Radio Euskadi, el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco Joseba Díez Antxustegi espera un curso político intenso, sobre todo teniendo en cuenta que va a ser un año electoral. Ha afirmado que su partido seguirá implementando sus prioridades en materia de vivienda, seguridad, economía o empleo. Pese que las citas electorales compliquen el escenario, Antxustegi se muestra convencido en que tratarán de buscar acuerdos. En ese sentido, destaca que el clima político vasco es mucho mejor que el estatal.
Te puede interesar
Juan Karlos Izagirre no será candidato de EH Bildu a la Alcaldía de Donostia-San Sebastián
Izagirre ha indicado que volverá a su trabajo como médico y que seguirá trabajando como un militante de base.
Recuerdan en Hondarribia a Josu Zabala Erasun en el 50 aniversario de su muerte
Josu Zabala Erasun falleció en 1976 por disparos de la Guardia Civil durante una manifestación en esta localidad guipuzcoana por el secuestro del miembro de ETA Eduardo Moreno Bergaretxe, 'Pertur'.
Aparece una pintada con una diana contra un ertzaina junto a su casa de Vitoria-Gasteiz
El Departamento de Seguridad ha condenado los señalamientos y amenazas contra policías que recuerdan a "tiempos pasados y atentan no solo contra el agente señalado, sino también contra las bases de la democracia y la convivencia". Los sindicatos ESAN y SIPE también han condenado lo ocurrido.
Agirre dice que "no basta con pasar página" en el caso del palacete y pide "una reparación pública" por el daño causado
La alcaldesa considera que durante estos meses no se ha asistido únicamente a una controversia jurídica, puesto que se han pronunciado acusaciones muy graves contra las personas afectadas y el PNV, por lo que "no basta con pasar página".
Pradales descarta la existencia de criminalidad organizada en la actualidad en Euskadi
Entrevistado en el programa Faktoria de Euskadi Irratia, el lehendakari Imanol Pradales ha señalado que los asesinatos de los últimos años están relacionados, sobre todo, con el deterioro de las relaciones personales derivadas de las drogas, las adicciones o la violencia de género, y descarta la criminalidad organizada en Euskadi.
Ernai derriba una cruz franquista en el monte Isuskitza
Ernai ha derribado la cruz colocada en 1940 en honor a los requetés franquistas en el monte Isuskitza (Álava). Mediante este acto, que han grabado y difundido por redes, la organización juvenil ha reivindicado que "el fascismo no tiene cabida en nuestro pueblo" y ha llamado a participar en la manifestación del 13 de septiembre en Donostia-San Sebastián.
Nora Abete (PSE-EE) presenta su candidatura a la alcaldía de Bilbao
La actual teniente de alcalde y portavoz del PSE-EE en el Ayuntamiento de Bilbao asegura que su solicitud nace "desde la cercanía, la escucha y la capacidad de tomar decisiones".
Mendoza anuncia una ronda con la oposición para negociar medidas fiscales y presupuestos
La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha avanzado su intención de iniciar próximamente una ronda de conversaciones con los grupos de la oposición para comenzar a negociar sobre los presupuestos y algunas medidas fiscales del territorio.
El Lehendakari planteará acuerdos sobre economía, autogobierno y vivienda en su ronda con partidos y agentes sociales
Los encuentros se celebrarán entre el 8 y el 15 de septiembre con el objetivo de reforzar el diálogo y favorecer la búsqueda de alianzas en un contexto marcado por la incertidumbre internacional y por el ciclo electoral que se abrirá en 2027.