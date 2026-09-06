Entrevista en Radio Euskadi
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Antxustegi afirma que el PNV buscará acuerdos en el nuevo curso político

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Ikasturte politiko berrian EAJk akordioak bilatuko dituela adierazi du Antxustegik

EITB

Última actualización

Entrevistado en Radio Euskadi, el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco Joseba Díez Antxustegi espera un curso político intenso, sobre todo teniendo en cuenta que va a ser un año electoral. Ha afirmado que su partido seguirá implementando sus prioridades en materia de vivienda, seguridad, economía o empleo. Pese que las citas electorales compliquen el escenario, Antxustegi se muestra convencido en que tratarán de buscar acuerdos. En ese sentido, destaca que el clima político vasco es mucho mejor que el estatal.

EAJ-PNV Parlamento Vasco Gobierno Vasco Política

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