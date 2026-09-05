Aparece una pintada con una diana contra un ertzaina junto a su casa de Vitoria-Gasteiz

El Departamento vasco de Seguridad ha confirmado la aparición este sábado de una pintada amenazante de una diana junto a la vivienda de un ertzaina en Vitoria-Gasteiz.

En la diana figuran las palabras 'Txakurra kanpora', una expresión despectiva hacia los policías, así como pintadas de un hacha y una serpiente.

El Departamento de Seguridad ha condenado los señalamientos y amenazas contra policías que recuerdan a "tiempos pasados y atentan no solo contra el agente señalado, sino también contra las bases de la democracia y la convivencia". Asimismo, ha trasladado su solidaridad al ertzaina y a todos los agentes de la Policía vasca.

Por su parte, el sindicato de la Ertzaintza ESAN ha denunciado estos hechos de "señalamiento e intimidación".

“Algunos pretenden recuperar métodos y símbolos de un pasado que Euskadi no puede permitirse repetir", ha señalado en un comunicado. Ha exigido, además, una condena "rotunda, inequívoca y sin matices" de todo el arco parlamentario vasco y una declaración pública de apoyo al ertzaina señalado y al conjunto de la Policía vasca.

ErNE también ha mostrado su rechazo a la pintada aparecida Vitoria-Gasteiz. Desde el sindicato han indicado que "cualquier agresión o señalamiento" que se produzca, tanto en la actividad diaria de los ertzainas como en su ámbito privado, es "totalmente condenable".

También el sindicato SIPE ha denunciado estas amenazas y ha recordado en una nota que el pasado mes de noviembre el mismo ertzaina sufrió la quema de su vehículo.

El sindicado ha exigido al Departamento de Seguridad que actúe "de inmediato", que realice una valoración "urgente" del nivel de riesgo del compañero y de su entorno, que determine si resulta necesario establecer medidas adicionales de protección y que los hechos sean investigados con "la máxima profundidad".