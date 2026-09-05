Recuerdan en Hondarribia a Josu Zabala Erasun en el 50 aniversario de su muerte

Un homenaje organizado por Egiari Zor Fundazioa y el Ayuntamiento de Hondarribia ha recordado en la localidad gipuzkoana al joven Josu Zabala Erasun, muerto en 1976 por disparos de la Guardia Civil durante una manifestación en esta localidad guipuzcoana por el secuestro del miembro de ETA Eduardo Moreno Bergaretxe, 'Pertur'.

En el comunicado leído en el acto, han recordado que "hace apenas un mes", en el marco de la Ley de Memoria Democrática, el Gobierno de España "emitió una declaración de reconocimiento y reparación personal" hacia Zabala.

No obstante, ha señalado que el hecho de que "el Estado reconozca hoy lo que siempre fue una verdad social evidente muestra la carencia padecida por unas víctimas que hasta el presente no han recibido sino indiferencia por parte de unas instituciones estatales que sin embargo sí se preocuparon por cubrir de impunidad crímenes como éste".

En cualquier caso, ha valorado "este paso de forma positiva" porque, según ha indicado, "supone la apertura de una puerta que la familia Zabala Erasun llevaba medio siglo golpeando con la fuerza de quien se niega a resignarse" y porque "mediante éste y otros casos se está logrando ensanchar esa cada vez más ancha grieta en el muro del negacionismo, de la impunidad y del relato único".