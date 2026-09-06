Udal hauteskundeak 2027
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Juan Karlos Izagirre ez da EH Bilduren Donostiako alkategai izango

Izagirrek adierazi du mediku lanera itzuliko dela eta oinarrizko militante gisa lan egiten jarraituko duela.

(Foto de ARCHIVO) Juan Karlos Izagirre REMITIDA / HANDOUT por EH BILDU Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 16/2/2026
Juan Karlos Izagirreren artxiboko irudia. Argazkia: Europa Press

EITB

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Juan Karlos Izagirre EH Bilduren Donostiako Udaleko bozeramaileak jakitera eman duenez, ez da Donostiako Alkatetzarako hautagai izango 2027ko maiatzeko udal hauteskundeetan.

"Ez naiz hautagai izango, pozik itzuliko naiz mediku lanera", adierazi du Gara egunkariak argitaratutako elkarrizketa batean. Bertan gaineratu duenez, "beti izan du argi erakunde publikoetatik egindako ekarpena denboran mugatua izan behar dela", eta oinarrizko militantziara itzuliko dela nabarmendu du.

Izagirre 1963ko ekainaren 1ean jaio zen Donostian, eta 2011 eta 2015 artean hiriburuko alkate izan zen, Odon Elorza sozialista ordezkatuz.

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