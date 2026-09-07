Auzitegi Nazionalak ikertuko du Ceutako migrazio krisia, baita Marokok izandako "jarrera mesedegarria" ere
Maria Tardon epaileak bere gain hartu du uztailaren 30eko eta 31ko gertakariak ikertzea. Autoan jaso duenez, Marokoko indar armatuek ez zuten migratzaileak geldiarazteko ahalegin berezirik egin; are, "gidari aktibo" lanetan aritzea leporatu die epaileak.
Maria Tardon Auzitegi Nazionaleko (AN) epaileak bere gain hartu du uztaila amaieran Ceutan izandako migrazio krisia ikertzeko ardura, eta Marokok prozesuan izan zuen jarrera "permisibo eta mesedegarria" aipatu du. Krisi hartan, 140 pertsona hil ziren—83, Espainiako uretan—.
Gertatutakoa ikertzeko eskumena bere egiteko autoan, Tardonek azaldu du "ustez atzerrian egindako delitu jokabide bat" izan zela, eta Espainiaren lurralde osotasunari "larriki eraso" ziola, baita Ceutako bizilagunen bizitza eta eskubideak urratu ere.
Epailearen ustez, "agerian geratu da Marokoko Erresumak prozesuaren aldeko kudeaketa argi eta zalantzarik gabea" zuela, eta Marokoko segurtasun indarren portaera "grafikoki egiaztatuta" geratu zela.
Espainiako Poliziaren Immigrazio eta Mugetako Zentro Nazionalak egindako txostena aipatu du Tardonek autoan. Horren arabera, uztaila amaierako gertakariak ez ziren bat-batekoak izan, eta Marokoko indarrek migratzaileak "gidatu" zituztela uste du.
“Agerian geratu zen uniformea zeramaten agenteek jarraibideak eman zizkietela muga legez kanpo gurutzatzen ari zirenei, oztopoak gainditu” eta Fnideq hondartzara (Castillejos, Maroko) heldu eta uretara bideratzeko.
Poliziaz jantzitakoez gain, migratzaileak “dinamizatzen eta gidatzen ari ziren pertsonak" egon zirela ere nabarmendu du epaileak, eta “zenbaitetan, horiek uniformedun agenteei jarraibideak” zizkietela erantsi.
Epaileak krisiaren hainbat fase ezberdindu ditu. Lehen fase batean, 15-25 urteko marokoarrak sartu ziren, neoprenoak eta hegatsak soinean. Bigarrenean, familiak eta umeak joan ziren, kirol jantzian eta inongo ekipamendu barik. Hirugarrenean, lehen faseko ezaugarriak zituzten pertsonak zeharkatu zuten muga.
Alertari emandako erantzuna ere ikertuko du
Krisiari emandako erantzuna ere ikertuko du epaileak, emandako informazioa eta bidalitako alertak, besteak beste.
Erantzukizun maila ezberdinak atzeman ditu Tardonek, baina oraingoz ez ditu erantzuleak izen-abizenez identifikatu. Lehen maila batean kokatu ditu muga gurutzatu zuten migratzaileak; bigarrenean, migratzaileak sare sozialetan xaxatu zituztenak; hirugarrenean, migratzaileak gidatu zituzten agenteak eta uniformerik gabeko pertsonak. Laugarren maila bat ere aipatu du Tardonek autoan eta prozesua antolatu zutenak sartu ditu bertan. Azken eta bosgarren mailan Marokoko segurtasun indarrekin harremana duten eta eragineko ahalmen handia duten pertsonak eta erakundeak daude.
Zure interesekoa izan daiteke
EAJk eta PSE-EEk adostutako zerga neurriek ez diete herritarren beharrei erantzuten eta "makillaje ariketa" dira, EH Bilduren iritzian
Koalizio subiranistaren zuzendaritzak bilera egin du arratsaldean, eta hiru foru gobernuek adostutako esparru komuna izan du hizpide. EH Bilduko iturriek akordioa kritikatu dute eta zerga alorrean euren proposamenak egiten jarraituko duela iragarri dute, batez ere etxebizitzaren sarbidea bermatzeko.
Plus Ultrako presidente ohiak onartu du bere airelineak lortu zuen maileguaren % 1eko komisioa Zapateroren taldearentzat izan zela
Jose Luis Calama Auzitegi Nazionaleko epailearen aurrean, idatzian jasotakoa berretsi du airelinea horretako presidente ohi eta bazkide nagusi Martinez Solak. Idatzi horretan aipatzen zuen Zapateroren izen mailegatzaile Julio Martinez Martinezek eta Espainiako presidente ohiak "diru kopuru bat" jaso zutela airelinearentzako mailegu bat lortzeko prozesuan bitartekari lanak egiteagatik.
Pradales: "Mendebaldeko demokraziek duten arriskuaren adibide da AfDk Saxonian lortutako garaipena"
Kezkatuta agertu da lehendakaria, Alemaniako ultraeskuinak bart lortutako garaipena ahotan hartuta. Gogoetarako deia egin die Espainiako Estatuko alderdi guztiei, Saxoniako emaitzek "kutsatze ahalmena" baitute Europan.
Otegi: "Euskal Herriak hauteskundeetan frogatuko du antifaxista eta antiautoritarioa dela; ez dut uste partida galduta dagoenik"
Alemanian eskuin muturrak lortutako garaipenaren aurrean kezkatuta agertu da Arnaldo Otegi, EH Bilduko idazkari nagusia, Euskadi Irratiko 'Faktoria' saioan. Otegik ohartarazi du Espainiako eta Frantziako estatuak eskuin muturraren menpe geratzeko arriskua dagoela balizko hauteskunde orokorretan. Hala ere, "partida ez dago galduta" adierazi du, baina egoerari aurre egiteko prest egoteko deia egin du. Zentzu horretan, alderdi abertzaleek zerrenda bateratua osatzearen aldeko apustua berretsi du.
Joseba Asiron berriro Iruñeko alkategai izatea proposatu du EH Bilduk
EH Bilduren Iruñako idazkaritzak proposamen horixe aurkeztu du, “bere ibilbide profesionala, dedikazioa eta duela hamarkada bat baino gehiagotik egiten ari den lana” aintzat hartuta.
Juan Karlos Izagirre ez da EH Bilduren Donostiako alkategai izango
Izagirrek adierazi du mediku lanera itzuliko dela eta oinarrizko militante gisa lan egiten jarraituko duela.
Urte politiko berrian EAJk akordioak bilatuko dituela esan du Antxustegik
Joseba Diez Antxustegi Eusko Legebiltzarreko EAJren bozeramaileak urte politiko gogorra aurreikusi du, hauteskunde urtea izango baita. Hauteskundeek panorama zaildu dezaketen arren, akordioak bilatzen saiatuko direla adieazi du Antxustegik Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan.
Josu Zabala Erasun gogoratu dute Hondarribian, haren heriotzaren 50. urteurrenean
Josu Zabala Erasun 1976an hil zen Guardia Zibilaren tiroen ondorioz, Eduardo Moreno Bergaretxe 'Pertur' ETAko kidearen bahiketaren aurka egindako manifestazio batean.
Ertzain baten aurkako pintaketa bat agertu da Gasteizko bere etxe ondoan
Segurtasun Sailak poliziak seinalatzeak eta mehatxuak gaitzetsi ditu, "iraganeko garaiak gogora ekartzen dituztelako eta eraso egiten dietelako, ez bakarrik aipatutako agenteari eta Ertzaintzari, baita demokraziaren eta bizikidetzaren oinarriei ere". ESAN eta SIPE sindikatuek ere gaitzetsi dute gertatutakoa.