Las medidas fiscales acordadas por PNV y PSE-EE no responden a las necesidades del país y son un "ejercicio de maquillaje", según EH Bildu

EH Bildu ha criticado el acuerdo alcanzado por PNV y PSE-EE sobre medidas tributarias para aplicar en los tres territorios vascos en 2027. La coalición abertzale considera que lo pactado está "muy lejos de responder a las necesidades y a los retos que tiene el país", y cree que, aunque jeltzales y socialistas lo han vendido como una "revolución", se trata de "un ejercicio de populismo y maquillaje, una revisión de la revisión. Un parche sobre otro parche".

El acuerdo fiscal entre los socios de gobierno de las tres diputaciones forales define un "marco común" de medidas fiscales, adaptable a cada territorio, con el objetivo de impulsar el arraigo empresarial, atraer talento y fomentar el empleo juvenil, entre otros objetivos. Las medidas llegan tras desavenencias entre los socios en Bizkaia, y deberán contar con el apoyo de al menos un partido de la oposición en Gipuzkoa y Álava.

Fuentes de la coalición soberanista han subrayado que las medidas fiscales "siguen sin abordar las cuestiones fundamentales y estructurales" y ha lamentado que "una vez más, se pierde la oportunidad de acometer una reforma fiscal de calado".



EH Bildu ha anunciado que continuará haciendo propuestas en materia fiscal orientadas sobre todo a favorecer el acceso a la vivienda, un tema que "no es solo una cuestión social y económica de primer orden", sino "también es uno de los factores que más está contribuyendo a la pérdida y a la dificultad para atraer talento".