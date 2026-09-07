EH Bildu propone que Joseba Asiron vuelva a ser candidato a la Alcaldía de Pamplona

La Secretaría de EH Bildu de Pamplona ha propuesto a Joseba Asiron Sáez como cabeza de lista de EH Bildu a la Alcaldía de Pamplona en las elecciones municipales del 23 de mayo de 2027, según ha informado la formación.

La coalición soberanista se ha fijado en su "trayectoria profesional, dedicación y trabajo desde hace más de una década" para proponer su candidatura.

En opinión de la Secretaría, "Joseba Asirón es el perfil más adecuado para seguir liderando el proyecto y responder a los retos de la ciudad en la próxima legislatura".

La coalición soberanista ha subrayado que "mediante la articulación de mayorías alternativas a la derecha y basado en la participación ciudadana, está transformando Iruñea en un referente de servicios públicos de calidad, transición ecológica y convivencia, dando así respuesta a las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía".