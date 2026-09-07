ELECCIONES MUNICIPALES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

EH Bildu propone que Joseba Asiron vuelva a ser candidato a la Alcaldía de Pamplona

La secretaría de Pamplona/Iruña de EH Bildu ha presentado esta propuesta "atendiendo a su trayectoria profesional, dedicación y al trabajo que viene realizando desde hace más de una década".

Joseba Asiron

Asirón. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Joseba Asiron berriro Iruñeko alkategai izatea proposatu du EH Bilduk

Agencias | EITB

Última actualización

La Secretaría de EH Bildu de Pamplona ha propuesto a Joseba Asiron Sáez como cabeza de lista de EH Bildu a la Alcaldía de Pamplona en las elecciones municipales del 23 de mayo de 2027, según ha informado la formación.

La coalición soberanista se ha fijado en su "trayectoria profesional, dedicación y trabajo desde hace más de una década" para proponer su candidatura.

En opinión de la Secretaría, "Joseba Asirón es el perfil más adecuado para seguir liderando el proyecto y responder a los retos de la ciudad en la próxima legislatura".

La coalición soberanista ha subrayado que "mediante la articulación de mayorías alternativas a la derecha y basado en la participación ciudadana, está transformando Iruñea en un referente de servicios públicos de calidad, transición ecológica y convivencia, dando así respuesta a las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía".

EH Bildu vuelve a apostar por Maddalen Iriarte para la Diputación de Gipuzkoa
Juan Karlos Izagirre no será candidato de EH Bildu a la alcaldía de Donostia
EH Bildu Elecciones Elecciones Municipales y Forales Pamplona Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Antxustegi afirma que el PNV buscará acuerdos en el nuevo curso político

Entrevistado en Radio Euskadi, el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco Joseba Díez Antxustegi espera un curso político intenso, sobre todo teniendo en cuenta que va a ser un año electoral. Ha afirmado que su partido seguirá implementando sus prioridades en materia de vivienda, seguridad, economía o empleo. Pese que las citas electorales compliquen el escenario, Antxustegi se muestra convencido en que tratarán de buscar acuerdos. En ese sentido, destaca que el clima político vasco es mucho mejor que el estatal.
Cargar más
Publicidad
X