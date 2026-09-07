El expresidente de Plus Ultra dice que asumió que el pago del 1 % iba al "grupo Zapatero"

El expresidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola ha declarado este lunes como investigado ante el juez y ha asumido que el pago de una supuesta comisión del 1 % de la ayuda pública que consiguió su aerolínea iba para el "grupo Zapatero" a cambio de labores de "acompañamiento" para lograr este préstamo.



Martínez Sola, expresidente y socio mayoritario de esta aerolínea, ha ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama el escrito en el que aludió a la "pretensión de cobrar" del supuesto testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, y del propio expresidente del Gobierno de España por mediar presuntamente para conseguir un préstamo del Estado a la aerolínea.



Según han indicado fuentes jurídicas, este empresario no ha explicado qué labores concretas habría hecho Zapatero, puesto que no hizo seguimiento, sino que estaba enfocado en el éxito de la gestión, por la que Julio Martínez Martínez, amigo del exlíder socialista, le pidió un 1 % de la ayuda de 53 millones de euros que la aerolínea finalmente obtuvo en 2021.



Como también hizo Martínez Martínez, el expresidente de Plus Ultra presentó en julio un escrito de colaboración, que este lunes ha ratificado en una declaración de unas dos horas y media en la que ha respondido a las preguntas del magistrado, la fiscal y su abogado.



El escrito aludía al pago de una supuesta comisión del 1 % del préstamo, es decir 530 000 euros, abonada a varias empresas relacionadas con Martínez Martínez.





Una llamada de Zapatero

También ha ratificado Martínez Sola que el 30 de abril de 2020 el expresidente del Gobierno de España le llamó a través de un número oculto; él trasladó al exlíder del PSOE la situación que atravesaba la compañía, que entonces intentaba acceder a un crédito ICO.

Con estas declaraciones, Calama retoma las pesquisas del caso Plus Ultra, donde investiga a Zapatero por liderar, presuntamente, una red de influencias en favor de Plus Ultra y de otras empresas, al tiempo que mantiene abierta una pieza separada por las joyas valoradas en 1,3 millones de euros halladas en la oficina del expresidente del Gobierno español.