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Pradales: "La victoria de AfD en Sajonia es un ejemplo del riesgo que corren las democracias"

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Euskaraz irakurri: Pradales: "Mendebaldeko demokraziek duten arriskuaren adibide da AfDk Saxonian lortutako garaipena"

EITB

Última actualización

El lehendakari ha hecho un llamamiento a reflexionar a todos los partidos políticos del Estado español porque "si no tendremos que enfrentarnos a situaciones como la que estamos viviendo hoy mismo en Sajonia en Alemania en un land determinado pero con la capacidad de contagio que eso tiene en el conjunto europeo".

Imanol Pradales Elecciones Alemania Ultraderecha Política

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