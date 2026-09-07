Pradales: "La victoria de AfD en Sajonia es un ejemplo del riesgo que corren las democracias"
El lehendakari ha hecho un llamamiento a reflexionar a todos los partidos políticos del Estado español porque "si no tendremos que enfrentarnos a situaciones como la que estamos viviendo hoy mismo en Sajonia en Alemania en un land determinado pero con la capacidad de contagio que eso tiene en el conjunto europeo".
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Otegi: "Euskal Herria demostrará en las urnas que es antifascista; la partida no está perdida"
Arnaldo Otegi, secretario general de EH Bildu, ha mostrado su preocupación por la victoria de la extrema derecha en Alemania. Otegi ha advertido del riesgo de que España y Francia queden bajo el control de la ultraderecha. No obstante, ha asegurado que "la partida no está perdida", aunque ha instado a estar preparados para afrontar este escenario. En este sentido, el líder abertzale ha reiterado su propuesta de que las fuerzas soberanistas conformen una lista unitaria.
EH Bildu propone que Joseba Asiron vuelva a ser candidato a la Alcaldía de Pamplona
La secretaría de Pamplona/Iruña de EH Bildu ha presentado esta propuesta "atendiendo a su trayectoria profesional, dedicación y al trabajo que viene realizando desde hace más de una década".
Juan Karlos Izagirre no será candidato de EH Bildu a la Alcaldía de Donostia-San Sebastián
Izagirre ha indicado que volverá a su trabajo como médico y que seguirá trabajando como un militante de base.
Antxustegi afirma que el PNV buscará acuerdos en el nuevo curso político
Entrevistado en Radio Euskadi, el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco Joseba Díez Antxustegi espera un curso político intenso, sobre todo teniendo en cuenta que va a ser un año electoral. Ha afirmado que su partido seguirá implementando sus prioridades en materia de vivienda, seguridad, economía o empleo. Pese que las citas electorales compliquen el escenario, Antxustegi se muestra convencido en que tratarán de buscar acuerdos. En ese sentido, destaca que el clima político vasco es mucho mejor que el estatal.
Recuerdan en Hondarribia a Josu Zabala Erasun en el 50 aniversario de su muerte
Josu Zabala Erasun falleció en 1976 por disparos de la Guardia Civil durante una manifestación en esta localidad guipuzcoana por el secuestro del miembro de ETA Eduardo Moreno Bergaretxe, 'Pertur'.
Aparece una pintada con una diana contra un ertzaina junto a su casa de Vitoria-Gasteiz
El Departamento de Seguridad ha condenado los señalamientos y amenazas contra policías que recuerdan a "tiempos pasados y atentan no solo contra el agente señalado, sino también contra las bases de la democracia y la convivencia". Los sindicatos ESAN y SIPE también han condenado lo ocurrido.
Agirre dice que "no basta con pasar página" en el caso del palacete y pide "una reparación pública" por el daño causado
La alcaldesa considera que durante estos meses no se ha asistido únicamente a una controversia jurídica, puesto que se han pronunciado acusaciones muy graves contra las personas afectadas y el PNV, por lo que "no basta con pasar página".
Pradales descarta la existencia de criminalidad organizada en la actualidad en Euskadi
Entrevistado en el programa Faktoria de Euskadi Irratia, el lehendakari Imanol Pradales ha señalado que los asesinatos de los últimos años están relacionados, sobre todo, con el deterioro de las relaciones personales derivadas de las drogas, las adicciones o la violencia de género, y descarta la criminalidad organizada en Euskadi.
Ernai derriba una cruz franquista en el monte Isuskitza
Ernai ha derribado la cruz colocada en 1940 en honor a los requetés franquistas en el monte Isuskitza (Álava). Mediante este acto, que han grabado y difundido por redes, la organización juvenil ha reivindicado que "el fascismo no tiene cabida en nuestro pueblo" y ha llamado a participar en la manifestación del 13 de septiembre en Donostia-San Sebastián.