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Otegi: "Euskal Herria demostrará en las urnas que es antifascista; la partida no está perdida"

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Arnaldo Otegi, secretario general de EH Bildu.
Euskaraz irakurri: "Euskal Herriak hauteskundeetan frogatuko du antifaxista eta antiautoritarioa dela; ez dut uste partida galduta dagoenik"

EITB

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Arnaldo Otegi, secretario general de EH Bildu, ha mostrado su preocupación por la victoria de la extrema derecha en Alemania. Otegi ha advertido del riesgo de que España y Francia queden bajo el control de la ultraderecha. No obstante, ha asegurado que "la partida no está perdida", aunque ha instado a estar preparados para afrontar este escenario. En este sentido, el líder abertzale ha reiterado su propuesta de que las fuerzas soberanistas conformen una lista unitaria.

Elecciones Generales EH Bildu Arnaldo Otegi Política

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