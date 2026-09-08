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Baso-sute bat piztu da Idiazabalen

15:30 inguruan piztu da sua, Atxurbi eta Txara mendien inguruan. Ertzaintzak jakinarazi duenez, N-1 errepidearen Urtsuarango irteera itxi egin du, badaezpada.

EITB

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Baso-sute bat piztu da gaur arratsaldean Idiazabalen (Gipuzkoa), Atxurbi eta Txara mendien inguruan. 

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak baieztatu duenez, 15:30 inguruan piztu da sua, eta eremu horretan zeuden abere guztiak bertatik atera dituzte. N-1 errepidearen Urtsuarango irteera ere itxi egin du, badaezpada. 

Suak pinuak eta beste baso-espezie batzuk dituen mendi baxuko eremu bati eragin dio, eta kaltetutako gunean ez dago ez baserririk ez bizitegi-eremurik.

Une honetan, hainbat suhiltzaile ari dira sua itzaltzeko lanetan, eta 19:00ak aldera lortu dute sua inguratzea, haizea baretu egin baita.

Eguneko Titularrak N-1 Suteak Gipuzkoa Gizartea

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