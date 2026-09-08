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Zer dago PISA txostenaren emaitzen atzean?

Iragarkia
NELIDA ZAITEGI LUCAS GORTAZAR
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Lucas Gortazar Hezkuntza arloko adituak eta Nelida Zaitegi irakasle eta pedagogoak PISA txostenaren emaitzen gakoak azaldu dituzte. Aldagaiak bat baino gehiago diren arren, bat datoz esatean teknologiak eta Adimen Artifizialak eragin zuzena dutela esatean. 

Eguneko Titularrak Hezkuntza Eusko Jaurlaritza Espainiako gobernua Gizartea

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