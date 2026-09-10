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Albiste izango dira: Suizidioa Prebenitzeko Munduko Eguna, Yoyesen hilketaren 40. urteurrena eta medikuen greba

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Dolores González Katarain 'Yoyes'

Ostegun honetan 40 urte betetzen dira Yoyes hil zutela.

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko irailaren 10ean, hedabideetako lerroburu nagusiak:

Suizidioa Prebenitzeko Munduko Eguna: EITB Dataren datuek erakusten dutenez, suizidioaren ondoriozko heriotzek batez ere hirugarren adineko gizonei eragiten diete Hego Euskal Herrian; aldiz, pentsamendu suizidak emakume gazteen artean agertzen dira gehien.

- Yoyesen hilketaren 40. urteurrena: 40 urte bete dira erakundeak berak 1986ko irailaren 10ean Yoyes ETAko buruzagi ohia hil zuenetik. Egunean zehar jakinariko dira haren memorian egingo diren jarduerak.

- Medikuen mobilizazioak: Osakidetzako gehiengo sindikalak hurrengo hilabeteetan burutuko duen mobilizazioen egutegia iragarriko du, Euskal Osasun Zerbitzua osatzen duten kolektibo guztientzako lan-hobekuntzak eskatzeko kanpainaren barruan.

Osakidetza EITB Data Gizartea

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Unai Lekuona arabarrak jantzi du txapela Ordiziako LIII. Idiazabal gazta lehiaketan

Araiako Unai Lekuona artzainak irabazi du Ordiziako Idiazabal Gaztaren LIII. Lehiaketa, eta Donostiako El Vaskito jatetxeak eskuratu du gazta irabazlea, 5.400 euroren truke. Urteroko legez, Beti Alai frontoian ikusmin handia sortu aurkeztu diren 49 gaztetatik irabazlea zein izango zen jakiteko: 49 gaztak hartu dute parte bertan: 20 Gipuzkoakoak, 16 Nafarroakoak, 9 Arabakoak eta 4 Bizkaikoak.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Laudioko loteria-saltzaile batek dezimotan 40.000 euro bota zituen zakarrontzira, nahi gabe

Carlos Resa Laudioko loteria-saltzaileak 40.000 euroan baloratutako 6.000 dezimo bota zituen zakarrontzira, nahi gabe, kartoien artean. Gabonetako Loteriako 500 dezimo zeuden (10.000 euro) eta asteko zozketaren beste 5.000 dezimo (30.000 euro). Suhiltzaileei laguntza eskatu zien, eta hiru orduren ondoren, dezimoak erreskatatzea lortu zuten. Gogoan izan zenbaki hau: 55626. Gabonetako loteriarako zortearen zenbakia izango den ospea irabazi du dagoeneko!

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