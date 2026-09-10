40 urte 'Yoyes' hil zutela, talde armatuari erronka bota zion ETAko lehen emakume buruzagia
Lau hamarkada bete dira Dolores Gonzalez Katarain 'Yoyes' hil zutela Ordizian, bere jaioterrian, haren hiru urteko semea aurrean zela. Hilketa hori mugarri bihurtu zen ETAren aurkako mobilizazioan.
Ostegun honetan 40 urte beteko dira Dolores Gonzalez Katarain, 'Yoyes', hil zutela. Hamabi urtez erbestean eta ETAtik kanpo egon ondoren, Ordiziara itzultzea erabaki zuen. Bertan, haren jaioterrian, azoka-egun batean eta haren seme txikia aurrean zegoela, buruzagi ohia exekutatu zuen ETAk "traizioagatik".
Zuzendaritza-kupulatik disidentziara
'Yoyes' (Ordizia, 1954) Iparraldera ihes egin zuen 1973an. Han gora egin zuen talde armatuaren organigraman, ETAren lehen emakume buruzagi bihurtu zen arte. Jose Migel Beñaran 'Argala'ren laguntzailea izan zen, eta bere ondorengoa izan zen 1978an Batallón Vasco Español-ek (BVE) hil ondoren.
Lourdes Auzmendik, Eduardo Moreno Bergareche 'Pertur' -en alargunak eta ETA-pm-ko militante ohiak, garai hartako matxismoa ekarri du gogora: "70eko hamarkadan emakumearen papera ez zen iraultzaile izeneko erakunde batean espero zitekeena. Seme-alabak hazten aritu behar zuten, gerlariaren atsedena izanik. Gizonenak ginen, hitzez hitz". Testuinguru horretan, 'Yoyes'en lidergoa salbuespen arraroa izan zen.
Hala ere, bere barne desadostasunek 1979an erakundea uztera eraman zuten. 1982an bere seme Arkaitz jaio zenean, itzulera prestatzen hasi zen, arriskuaz jabeturik. Hala islatu zuen bere egunkari pertsonaletan, Yoyes, desde su ventana hil osteko liburuak jaso duenez. Eraila izan zitekeela bazekiela idatzita utzi zuen behin baino gehiagotan.
Etxera itzultzearen prezioa
1986ko irailaren 10a, asteazkena, azoka-eguna zen Gipuzkoako Goierri eskualdean. 'Yoyes'ek hamaika hilabete baino ez zeramatzan Euskadin, gizarteratze bideei heldu eta Mexikon erbestealdi luzea atzean utzi ondoren.
Bizitza independente bat berreskuratzeko saiakera errotik eten zen Jose Antonio Lopez Ruiz 'Kubati' kalean hurbildu zitzaionean. ETAren izenean zihoala iragarri ondoren, hiru aldiz tiro egin zion hiru urte eta erdiko semearen aurrean. Talde armatuak justifikatu zuenez, traizio handiagatiko epaiketarik gabeko exekuzio bat izan zen.
Herritarren mobilizazioa
Hilketak zirrara handia eragin zuen, eta Ordizia geldiarazi zuen greba orokorra eragin. Gaizka Fernandez historialariak eta Helena Taberna zinema-zuzendariak gertaera historikoa izan dute hizpide.
Kepa Korta, hurrengo urtean Euskadiko Ezkerrako alkate izango zena, herri plataforma bateko kide izan zen, eta 8.000 gaitzespen-sinadura bildu zituen lantegietan eta batzordeetan (horietatik 1500 herrian bertan).
Kortak dioenez, mobilizazio haiek "min handia egiten zioten ETAri", eta urte batzuk geroago Miguel Angel Blanco bahitu eta hil ondoren masiboki gauzatuko zen erantzun sozial baketsuaren oinarriak ezarri zituzten.
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