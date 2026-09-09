Sanchezek PPri egotzi dio PISAren emaitza txarra, eta Feijook "hezkuntza sozialismoari"
Kongresuan egindako agerraldian Espainiako Gobernuko presidenteak adierazi duenez, PPk kudeatutako autonomia erkidego batzuek ez dituzte hezkuntzara bideratutako baliabideak erabiltzen.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak Alderdi Popularrak gobernatzen dituen autonomia erkidegoak egin ditu PISA txostenean jasotako emaitza txarren erantzule.
Kongresuan Alberto Nuñez Feijoo PPko buruzagiarekin izandako aurrez aurrekoan, Sanchezek esan du PPko autonomia erkidego batzuek ez dituztela hezkuntzara bideratutako baliabideak exekutatzen, eta Gobernuak Hezkuntza Ministerioan egindako inbertsioa bi aldiz biderkatu zuela adierazi du.
Asteartean argitaratutako PISA (Ikasleen Nazioarteko Ebaluaziorako Programa) Txostenaren emaitzek "mendebaldeko herrialde guztietan eta Espainian aparteko kezka" sortzen dutela onartu du Sanchezek. Txostenaren arabera, 15 urteko ikasleek beherakada handia izan dute zientzietan, irakurketan eta matematiketan.
Presidentearen arabera, arazoa da PPk "ez duela gobernatzen" eta irakurmena indartzeko "funtsezko" bi lege proiektu daudela gogorarazi du, irakasleen legea eta 16 urtetik beherako gazteei sare sozialetan sartzeko debekua.
"Alderdi Popularraren baiezko botoa izatea espero dut ", gaineratu du Sanchezek.
Sanchezen Gobernuaren "degradazioa" kritikatu du Feijook
Bere hitzaldian, Feijook adierazi du Sanchez ez dagoela hezkuntza kalitatearen zain, baizik eta "errolda manipulatu" baino ez duela egin behar biloben legearekin, eta esan du "hezkuntza sozialismoari" egindako lehen azterketa Espainiako "historia demokratikoaren porrot handiena" izan dela.
Oposizioko liderrak nabarmendu duenez, emaitzarik onenak Alderdi Popularrak gobernatutako autonomia erkidegoenak dira, eta bi lurralde okerrenak Gobernuak kudeatutakoak dira, Ceuta eta Melilla, hain zuzen ere.
Sanchezen Gobernu proiektuaren "degradazioak herri honetako haurrei eragiten die", gaineratu du buruzagi popularrak, eta hori "onartezina" dela gaineratu du.
Feijook adierazi duenez, Sanchezen Espainian herrialde osoko ikasgelak "ezagutzaz husten dira", eta Ceutako ikasleen motxilak "piperbeltz espraiez betetzen dira".
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