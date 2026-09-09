DIPUTATUEN KONGRESUA
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Sanchez, Abascali: "Txakur bat izango naiz, baina zuk ez bezala, nik ez dut jaberik"

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18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak Santiago Abascal Voxeko buruzagiari esan dio bere Gobernuak ez duela onartzen "inongo alderdiren eta herrialderen xantaia", Marokori erreferentzia eginez, eta gaineratu du: "Zu ez bezala, ni txakurra izango naiz, baina ez dut nagusirik". Kongresuan, Gobernuaren kontrol saioan, Abascalek galdetu dio Sanchezi "Marokok xantaia egiten" ote dion bere eta bere "familiaren ustelkeriaz duten informazioagatik".

Pedro Sanchez Santiago Abascal Diputatuen Kongresua Politika

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MADRID, 07/09/2026.- La investigación a José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra se reanuda en la Audiencia Nacional con la declaración del presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola (c), quien presentó un escrito de colaboración en el que apuntó a la "pretensión de cobrar" del expresidente a la hora de conseguir el préstamo para la compañía.El expresidente de Plus Ultra declara que asumió que el pago del 1 % iba para Zapatero.- EFETV
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Plus Ultrako presidente ohiak onartu du bere airelineak lortu zuen maileguaren % 1eko komisioa Zapateroren taldearentzat izan zela

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