Albiste izango dira: lehendakariaren bilera-sorta hasiko da, PISA txostenaren argitalpena eta Hondarribiko Alardea
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko irailaren 8an, hedabideetako lerroburu nagusiak:
- Lehendakariaren bilera-sorta: Imanol Pradales lehendakariak gaur emango dio hasiera alderdi politikoekin eta eragile sozio-ekonomikoekin aurreikusitako bilera-sortari. Aurreneko egun honetan, Jon Hernandez Sumarreko Eusko Legebiltzarreko bozeramailea eta Javier de Andres EAEko PPko presidentea eseriko dira lehendakariarekin. Asteazkenean, irailaren 9an, PSE-EEko (Eneko Andueza), EH Bilduko (Pello Otxandiano) eta EAJko (Joseba Diez Antxustegi) bozeramaileekin bilduko da. Vox da Pradalesek hitzordu horietarako deitu ez duen alderdi bakarra.
- PISA txostenaren argitalpena: Ekonomia Lankidetza eta Garapenerako Antolakundeak (ELGA) egindako Ikasleen Nazioarteko Ebaluaziorako Programaren (PISA) nazioarteko hiru urteko txostenak konparazioz ebaluatzen ditu 15 urte arteko ikasleen ezagutzak eta trebetasunak, hezkuntza-sistemak alderatzeko eta indarguneak eta arazoak antzemateko. Gaur goizean argitaratuko da txostena.
- Hondarribiko Alardea: Emakundek eta Arartekoak elkar ulertzeko bideak eskatu dituzte berdintasunezko eta bazterketarik gabeko jai baterantz aurreraegiteko. Bi erakundeek baieztatu dutenez, Gipuzkoako herrira joango dira Jaizkibel konpainia mistoari babes instituzional irmoa emateko. Aurten, 30 urte beteko dira emakume talde batek desfilean lehen aldiz parte hartu zuenetik. Deialdi instituzional hori tentsio handiko une batean gertatu da, duela gutxi jakin baita HAOSE elkarte tradizionalistak, emakumeak alardean parte hartzea mugatzen duenak, abuztuaren amaieran bitartekaritza-prozesua utzi duela.
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