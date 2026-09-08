Será noticia: comienza la ronda de reuniones del lehendakari, publicación del informe PISA y Alarde de Hondarribia
Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este martes, 8 de septiembre de 2026:
- Comienza la ronda de reuniones del lehendakari: La ronda de reuniones del lehendakari, Imanol Pradales, con los partidos políticos y los agentes socioeconómicos arrancará con los encuentros con el portavoz de Sumar en el Parlamento Vasco, Jon Hernández, y con el presidente del PP en Euskadi, Javier de Andrés. A partir de mañana, el miércoles 9 de septiembre, las reuniones serán con los portavoces parlamentarios del PSE-EE (Eneko Andueza), EH Bildu (Pello Otxandiano) y PNV (Joseba Díez Antxustegi).
- Publicación del informe PISA: El informe trienal internacional del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), evalúa de forma comparativa los conocimientos y habilidades de los alumnos de 15 años, con el objetivo de comparar sistemas educativos y detectar fortalezas y problemas. Esta mañana se publicará el informe.
- Alarde de Hondarribia: Emakunde y el Ararteko han reclamado vías de entendimiento para avanzar hacia una fiesta igualitaria y sin exclusiones. Ambas instituciones han confirmado que se desplazarán a la localidad guipuzcoana para mostrar un respaldo institucional firme a la compañía mixta Jaizkibel, que este año conmemora el 30 aniversario desde que un grupo de mujeres participó por primera vez en el desfile. Este llamamiento institucional se produce en un momento de especial tensión, tras conocerse recientemente la ruptura del proceso de mediación a finales de agosto motivada por la retirada de la asociación tradicionalista HAOSE, entidad que limita la participación de la mujer en el Alarde.
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