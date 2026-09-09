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Sánchez culpa al PP del mal resultado de PISA y Feijóo señala al "socialismo educativo"

En su cara a cara en el Congreso con el líder del PP, el presidente del Gobierno español ha asegurado que hay comunidades autónomas del PP que no ejecutan los recursos destinados a la educación.
MADRID, 09/09/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante la primera sesión de control del Congreso del curso político, este miércoles. EFE/ J.J. Guillén
Pedro Sánchez, en su comparecencia en el Congreso. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Sanchez vs Feijoo: Hezkuntza eztabaida PISAren datuen arabera

EITB

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha responsabilizado este miércoles a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular de los malos resultados escolares mostrados por el informe PISA.

En su cara a cara en el Congreso con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Sánchez ha dicho que hay comunidades autónomas del PP que no ejecutan los recursos destinados a la educación y ha afirmado que el Ejecutivo multiplicó por dos la inversión en el Ministerio de Educación respecto al gobierno anterior.

Sánchez ha reconocido que los resultados del informe PISA 2025 (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes) publicado el martes, que señala una fuerte caída en las competencias en ciencias, lectura y matemáticas del alumnado de 15 años, son "de una extraordinaria preocupación en todos los países occidentales y también en España".

Según el presidente, el problema es que el PP "no gobierna" y ha recordado que hay dos proyectos de ley "fundamentales" para reforzar la comprensión lectora, la ley de docentes y la prohibición de que los jóvenes menores de 16 años puedan acceder a las redes sociales. 

"Espero contar con el voto afirmativo del Partido Popular" en estos dos proyectos, ha agregado Sánchez.

Feijóo critica "la degradación" del Gobierno de Sánchez

En su intervención, Feijóo ha afirmado que Sánchez no está pendiente de la calidad educativa sino que solo está pendiente "de manipular el censo" con la ley de nietos y ha dicho que el primer examen "al socialismo educativo" ha sido "el mayor de los fracasos de la historia democrática" de España.


El líder de la oposición ha destacado además que los mejores resultados son los de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y los dos territorios peores son los gestionados por el Gobierno, Ceuta y Melilla.

La "degradación" del proyecto de Gobierno de Sánchez "afecta ya a los niños de este país", ha agregado el líder popular, algo que "es intolerable".

Feijóo ha afirmado que en la España de Sánchez las aulas de todo el país "se vacían de conocimiento", mientras las mochilas de los alumnos de Ceuta "se llenan de esprays de pimienta".

¿Qué hay detrás de los resultados del informe PISA?
Educación Pedro Sánchez Alberto Núñez Feijóo Gobierno de España Política

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