El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha responsabilizado este miércoles a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular de los malos resultados escolares mostrados por el informe PISA.



En su cara a cara en el Congreso con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Sánchez ha dicho que hay comunidades autónomas del PP que no ejecutan los recursos destinados a la educación y ha afirmado que el Ejecutivo multiplicó por dos la inversión en el Ministerio de Educación respecto al gobierno anterior.



Sánchez ha reconocido que los resultados del informe PISA 2025 (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes) publicado el martes, que señala una fuerte caída en las competencias en ciencias, lectura y matemáticas del alumnado de 15 años, son "de una extraordinaria preocupación en todos los países occidentales y también en España".



Según el presidente, el problema es que el PP "no gobierna" y ha recordado que hay dos proyectos de ley "fundamentales" para reforzar la comprensión lectora, la ley de docentes y la prohibición de que los jóvenes menores de 16 años puedan acceder a las redes sociales.

"Espero contar con el voto afirmativo del Partido Popular" en estos dos proyectos, ha agregado Sánchez.