Sánchez culpa al PP del mal resultado de PISA y Feijóo señala al "socialismo educativo"
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha responsabilizado este miércoles a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular de los malos resultados escolares mostrados por el informe PISA.
En su cara a cara en el Congreso con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, Sánchez ha dicho que hay comunidades autónomas del PP que no ejecutan los recursos destinados a la educación y ha afirmado que el Ejecutivo multiplicó por dos la inversión en el Ministerio de Educación respecto al gobierno anterior.
Sánchez ha reconocido que los resultados del informe PISA 2025 (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes) publicado el martes, que señala una fuerte caída en las competencias en ciencias, lectura y matemáticas del alumnado de 15 años, son "de una extraordinaria preocupación en todos los países occidentales y también en España".
Según el presidente, el problema es que el PP "no gobierna" y ha recordado que hay dos proyectos de ley "fundamentales" para reforzar la comprensión lectora, la ley de docentes y la prohibición de que los jóvenes menores de 16 años puedan acceder a las redes sociales.
"Espero contar con el voto afirmativo del Partido Popular" en estos dos proyectos, ha agregado Sánchez.
Feijóo critica "la degradación" del Gobierno de Sánchez
En su intervención, Feijóo ha afirmado que Sánchez no está pendiente de la calidad educativa sino que solo está pendiente "de manipular el censo" con la ley de nietos y ha dicho que el primer examen "al socialismo educativo" ha sido "el mayor de los fracasos de la historia democrática" de España.
El líder de la oposición ha destacado además que los mejores resultados son los de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y los dos territorios peores son los gestionados por el Gobierno, Ceuta y Melilla.
La "degradación" del proyecto de Gobierno de Sánchez "afecta ya a los niños de este país", ha agregado el líder popular, algo que "es intolerable".
Feijóo ha afirmado que en la España de Sánchez las aulas de todo el país "se vacían de conocimiento", mientras las mochilas de los alumnos de Ceuta "se llenan de esprays de pimienta".
Te puede interesar
Sánchez, a Abascal: "A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo"
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado al líder de Vox, Santiago Abascal, que su Ejecutivo no acepta "el chantaje de ningún partido" y "de ningún país", en alusión a Marruecos, y ha añadido: "A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo". En la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso, Abascal ha preguntado a Sánchez si está "siendo chantajeado por Marruecos por la información que disponen de su corrupción y la de su familia".
San Sebastián acogerá el 6 de octubre el juicio por la muerte bajo torturas de Txomin Letamendi
Se trata del primer procedimiento judicial de este tipo en Euskal Herria para certificar una muerte por torturas franquistas, impulsado por GEBehatokia junto a la familia del fallecido. Letamendi falleció el 20 de diciembre de 1950 en Madrid, a consecuencia de las torturas sufridas bajo custodia de la policía franquista.
Eva López de Arroyabe, propuesta por EH Bildu como candidata a diputada general de Álava
La actual portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales de Álava repetirá como candidata a diputada general del territorio en las elecciones forales el próximo año.
Será noticia: comienza la ronda de reuniones del lehendakari, publicación del informe PISA y Alarde de Hondarribia
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Inicio de un curso político repleto de elecciones en el horizonte
Comienza un curso político marcado por el ámbito electoral, y eso se va a notar en los temas que los próximos meses se pongan encima de la mesa. Según los analistas, la vivienda, la seguridad y la inmigración marcarán la agenda de este curso, aunque ganarán peso los temas de proximidad.
Las medidas fiscales acordadas por PNV y PSE-EE no responden a las necesidades del país y son un "ejercicio de maquillaje", según EH Bildu
La ejecutiva de la coalición soberanista se ha reunido esta tarde y ha analizado el "marco común fiscal" acordado por los tres gobiernos forales. Fuentes de EH Bildu han criticado el acuerdo y han anunciado que seguirán haciendo sus propuestas en materia fiscal, sobre todo para garantizar el acceso a la vivienda.
La Audiencia Nacional investigará la entrada masiva a Ceuta y la "gestión favorecedora" desde Marruecos
La jueza de la AN, María Tardón, ha asumido la competencia para investigar los hechos del 30 y 31 de julio, y denuncia que las fuerzas marroquíes no solo permitieron la entrada, sino que realizaron "un guiado activo" de los migrantes.
El expresidente de Plus Ultra dice que asumió que el pago del 1 % iba al "grupo Zapatero"
Martínez Sola, expresidente y socio mayoritario de esta aerolínea, ha ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama el escrito en el que aludió a la "pretensión de cobrar" del supuesto testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez, y del propio expresidente del Gobierno de España por mediar presuntamente para conseguir un préstamo del Estado a la aerolínea.
Pradales: "La victoria de AfD en Sajonia es un ejemplo del riesgo que corren las democracias"
El lehendakari ha hecho un llamamiento a reflexionar a todos los partidos políticos del Estado español porque "si no tendremos que enfrentarnos a situaciones como la que estamos viviendo hoy mismo en Sajonia en Alemania en un land determinado pero con la capacidad de contagio que eso tiene en el conjunto europeo".