Elecciones muncipales y forales 2027
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Eva López de Arroyabe, propuesta por EH Bildu como candidata a diputada general de Álava

La actual portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales de Álava repetirá como candidata a diputada general del territorio en las elecciones forales el próximo año.
Eva López de Arroyabe, propuesta por EH Bildu como candidata a diputada general de Álava
La actual portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales de Álava, Eva López de Arroyabe. Foto: EH Bildu
Euskaraz irakurri: Eva Lopez de Arroyabe, EH Bilduk Arabako ahaldun nagusigai proposatu duena

EITB

Última actualización

La actual portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales de Álava, Eva López de Arroyabe, ha sido propuesta por la Mesa Política de la coalición para repetir como candidata a diputada general del territorio en las elecciones forales el próximo año.

La Mesa Política de la formación en Álava considera que "es la persona más adecuada para representar el proyecto del soberanismo de izquierdas y posibilitar un salto en las políticas públicas que necesita Araba".

En una nota, esta coalición ha recordado que en los comicios de 2023 EH Bildu obtuvo unos "resultados históricos" en Álava y se convirtió por primera vez en la fuerza más votada en la circunscripción de Vitoria.

La Mesa Política de la formación en Álava se ha mostrado convencida de que es el momento de "dar un salto" porque, a su juicio, el territorio necesita "un modelo de gobernanza diferente" que puede liderar Eva López de Arroyabe con el objetivo de "responder con ambición a todos estos retos". 

EH Bildu Elecciones Araba-Álava Política

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