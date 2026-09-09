MIGRAZIO-KRISIA CEUTAN
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Ceutari buruzko alertek gobernuko kideen "kezka" eta PPren eta Voxen haserrea piztu dituzte

EAJk "kezkagarritzat" jo ditu desklasifikatutako txostenak, eta PPk eta Voxek Espainiako Gobernuko presidentearen dimisioa eskatu dute. Sumarrek, bere aldetik, frogatuta ikusi du Marokoko agintarien gelditasuna.

CEUTA, 27/08/2026.- Migrantes aguardan en los alrededores del centro de acogida de Loma Colmenar, en Ceuta este jueves. La Policía y la Guardia Civil han detenido a doce migrantes por apedrear un vehículo con cuatro militares en una noche de disturbios en Ceuta en la que las fuerzas de seguridad han tenido que disparar salvas al aire para contener a los ceutís que querían atacar a migrantes en las playas del Trampolín y Benítez. EFE/ Reduan

Ceutako artxiboko irudia. Argazkia: EFE

EITB

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Gobernuko kideek eta oposizioak euren ezinegona agertu dute asteazken honetan, Ceutako migrazio krisiaren harira, Gobernuak 40 dokumentu desklasifikatu ostean. Txosten artean dago CNI "alerta goiztiarreko" informazio-ohar bat, Marokoko inteligentzia-zerbitzuei bidali ziena, baita Gobernuaren Ordezkaritzarekin eta Guardia Zibilarekin izandako elkarrizketak ere, biak uztailaren 29koak, gertakariak baino egun bat lehenago.

Maribel Vaquero EAJk Kongresuan duen bozeramaileak adierazi duenez, txostenetan jasotako informazioa "kezkagarria da Gobernuarentzat berarentzat".

Behe Ganberako korridoreetan hedabideei egindako adierazpenetan, kezka "handia" dela adierazi du, "talde politiko guztiek, Gobernuak izan ezik, eman duten bertsio hori berresten ari direlako, hau da, Maroko gertatzen ari denarekin zerikusia duela; Ceutara egindako etorrera masibo honetan inplikatuta dagoela".

Nabarmendu du kezkagarria dela, gainera, Gobernuak ondo interpretatu ez izana Estatuko informazio-zerbitzuek eta segurtasun-indarrek ematen zioten informazioa.

PPk pauso bat harago eman du, eta Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearen dimisioa eskatu du. Ester Muñoz PPk Kongresuan duen bozeramaileak egin ditu adierazpenok, dokumentu horiek argitaratuta Gobernuaren "utzikeria nabarmena eta doluzkoa argi gelditu” dela argudiatuta.

Kongresuan emandako prentsaurreko batean, Muñozek esan du Gobernuan "informazioa" zutela eta, beraz, "Ceutako inbasioaren erantzule zuzenak" direla, baita hildakoenak ere.

Voxetik, Pepa Rodiguez de Millan Kongresuko bozeramailearen ustez, txostenek agerian uzten dute CNIk bere eginbeharra bete zuela Gobernuari hiri autonomoan jende asko sartuko zela ohartarazi zionean. Hori horrela, Gobernuko presidenteak "gezur kriminala" egin zuela eta "traizioagatik" epaitzea merezi duela esan du.

Kongresuan egindako adierazpenetan, talde ultraeskuindarreko buruzagiak azpimarratu du informazioak argi uzten duela Gobernuak "gezurra esan" besterik ez duela egin krisiarekin zerikusia duen guztiaren inguruan.

Bestalde, Veronica Barbero Sumarreko koordinatzailekideak adierazi du txostenek erakusten dutela Marokoko agintariek "utzikeriaz jokatu" zutela, eta Rabatekiko harremanak "berriro planteatzeko" eskatu du.

Komunikabideei igorritako adierazpenetan, Sumarreko buruzagiak esan du desklasifikazioa "Gobernuak egindako gardentasun ariketa" dela, eta dokumentuak irakurtzeak "lehen egunetik esaten ari garena agerian uzten duela" defendatu du: "Marokoko agintariak geldi egon ziren".

Azkenik, Sira Rego Gazteria eta Haurtzaro ministroak eskatu bezala, "premiaz jokatzeko" eskatu du, eta oraindik Ceutan dauden migratzaileak penintsulara eramateko, haien egoera "berme guztiekin" aztertu ahal izateko.

Migrazioa EAJ-PNV PP VOX Sumar Politika

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Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak Santiago Abascal Voxeko buruzagiari esan dio bere Gobernuak ez duela onartzen "inongo alderdiren eta herrialderen xantaia", Marokori erreferentzia eginez, eta gaineratu du: "Zu ez bezala, ni txakurra izango naiz, baina ez dut nagusirik". Kongresuan, Gobernuaren kontrol saioan, Abascalek galdetu dio Sanchezi "Marokok xantaia egiten" ote dion bere eta bere "familiaren ustelkeriaz duten informazioagatik".

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