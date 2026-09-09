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Anduezak aurrekontu "hedakorrak" eskatu dizkio Pradalesi 2027rako, eta "lehentasun soziala" ezartzea nazionalaren aurrean

Lehendakariarekin izandako bilera "giro adeitsua" egin dela esan du PSE-EEko buruak, eta, besteak beste, osasuna eta etxebizitza babestea eta indartzea eskatu dio. Halaber, PISA txostenean jasotako euskal hezkuntzaren emaitza txarren aurrean "autokritika" egiteko galdegin dio EAJri.

Iragarkia
GRAFCAV8234. VITORIA, 09/09/2026.- El Lehendakari Imanol Pradales (d) reunido con el Secretario General del Partido Socialista de Euskadi, Eneko Andueza (i) en la primera reunión del día de su ronda de contactos con los partidos políticos y agentes socioeconómicos tras el verano. EFE/ Adrián Ruiz-hierro
18:00 - 20:00
Pradalesek Andueza hartu du uda ostean alderdi politikoekin eta eragile sozioekonomikoekin izango duen bilera-sortaren eguneko lehen bileran.

EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariak alderdi politikoekin eta eragile sozioekonomikoekin uda ostean abiatutako bilera-sorta aurrera doa. Asteazken honetan Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiarekin bildu da, eta EAJren koalizio-kideak datorren urteko aurrekontuetarako bere lehentasunak helarazi dizkio lehendakariari, kontuek izaera "hedakorra" izan dezatela exijituz.

Bilera “giro adeitsuan eta lankidetzarako giroan” egin dela adierazi ostean, buruzagi sozialistak azpimarratu du jarrera "eraikitzaile" hori dutela oinarri lehendakariarekin dituen harremanek, baita erabat konforme ez dauden une eta egoeretan ere. Gai batzuetan desberdintasun zehatzak izan ditzaketen arren, bi alderdiek "bide-orri bera" partekatzen dutela berretsi du. 

Andueza eta lehendakaria bat etorri dira nazioarteko gatazkek Euskadin duten eragina gertutik jarraitzeko eta herritarrak, enplegua nahiz enpresak babesten jarraitzeko beharraz. Egoera honen aurrean, PSEko buruak 2027ko euskal aurrekontuak "hedakorrak" izatea eta "haztea" eskatu du, egungo erronkei "irmoki" erantzuteko.

Azpimarratu duenez, Eusko Jaurlaritzak "lehentasun sozialean" zentratu behar du soilik — osasuna, hezkuntza, etxebizitza eta mugikortasuna indartzea —, "lehentasun nazionala" alde batera utzita.

Lege-aldaketak etxebizitzan eta iruzurraren aurkako kontrola

Etxebizitza alorrari tarte handia eskaini dio Anduezak lehendakariarekin izan duen bilera osteko prentsaurrekoan. Euskal sozialisten idazkari nagusiak gogorarazi du Jaurlaritzak lehendik dauden etxebizitzak babesteko eta parkea zaintzeko tresna berriak bultzatuko dituela datozen hilabeteetan. PSE-EEren esku dagoen Etxebizitza Sailak kudeatutako neurri horiek bermatu ahal izateko, Anduezak 2027ko Aurrekontuen Legean ezinbesteko lege-aldaketak txertatu behar direla helarazi dio lehendakariari, besteak beste Etxebizitza Legea moldatzea. 

Iruzurrari eta espekulazioari muga jartzeko asmoz, aurrerantzean etxebizitza babestuen eskualdatzeak Alokabideren bidez egingo dira nahitaez. Modu horretan, Eusko Jaurlaritzak berak erabakiko du nor den eroslea baldintzak betetzen dituzten herritarren artean, araudiak ezartzen duen mugatik gora legez kanpoko gainprezioak eskatzen dituzten eragiketekin erabat amaitzeko.

Azkenik, Etxebizitzarako Gizarte Funtsa 2027 hasieran abian jartzea berretsi du buruzagi sozialistak, datozen bi legegintzaldietan 10.000 etxebizitza publiko berri sustatzeko helburuarekin.

"Autokritika" hezkuntzan eta hizkuntza-eskakizunak

Euskal Herriko ikasleek azken PISA txostenean izandako emaitza txarrak ere izan dituzte hizpide Pradalesek eta Anduezak. Buruzagi sozialistak bere "kezkari" eutsi dio, eta lehendakariari zein EAJren esku dagoen Hezkuntza Sailari "analisia, autokritika eta ekintza zehatzak" eskatu dizkie egoera iraultzeko.

Bestalde, Euskadiko enplegu publikorako hizkuntza-eskakizunen aurrean Anduezak nabarmendu du bere alderdiak dekretu berriaren inguruan akordio bat lortzeko "borondatea" duela, baina garbi ohartarazi dio lehendakariari sozialistek ez dituztela euren printzipioak eta jarrera politikoa aldatuko arlo honetan.

Eskumenak

Eskumenei dagokienez, Anduezak onartu du gobernu-bazkideek oraindik ez dutela jarrera komunik adostu Pasaiako Portuaren kudeaketari buruz, nahiz eta lanean jarraitzen duten. Gainerako eskumenen inguruan, PSE-EEko buruak Espainiako Gobernuarekiko interlocuzioa "etengabea" dela nabarmendu du eta nahiz eta batzuetan juridikoki "konplexua" dela onartu, eta uztailean bertan behera geratu zen Lankidetzarako Batzorde Bilaterala datozen hilabeteetan egitea espero du.

Bestalde, Anduezak "neurriz kanpo" ikusi ditu Pradalesek Sanchezen aurka egindako kritikak, Ceutako migrazio-krisia dela eta. Anduezak lankidetza politikoaren aldeko deia egin du, eskuinaren eta ultraeskuinaren blokeoaren aurrean.

Pradales lehendakariaren bilera-sorta hasi da alderdi politiko eta eragile sozioekonomikoekin
PSE EE EAJ-PNV Imanol Pradales Eneko Andueza Politika

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