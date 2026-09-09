Las alertas sobre Ceuta desatan la ira del PP y Vox y la "preocupación" de los socios de Gobierno
Tanto los socios parlamentarios del Gobierno como la oposición han reaccionado este miércoles tras la publicación de varias decenas de documentos desclasificados sobre la entrada de migrantes a Ceuta. Entre ellos se encuentra una nota informativa de "alerta temprana" del CNI remitida a los servicios de inteligencia marroquíes y conversaciones con la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil, ambos del 29 de julio, un día antes de los acontecimientos.
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha señalado que la información contenida en los informes es "preocupante para el propio Gobierno".
En declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara Baja, ha indicado que la preocupación es "importante" porque están "corroborando" esa versión que han dado "todos los grupos políticos, excepto el Gobierno, de que Marruecos tiene algo que ver con lo que ha estado pasando, que está implicado en esta llegada masiva" a Ceuta.
Ha insistido en que es preocupante además que el Ejecutivo no haya interpretado bien la información que le llegaba por parte de los servicios de información y las fuerzas de seguridad del Estado.
Desde el PP han dado un paso más allá, y han pedido la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo ha hecho la portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, alegando que con la publicación de estos documentos se ha mostrado "una dejación de funciones manifiesta y dolosa" del Gobierno.
En una rueda de prensa en el Congreso, Muñoz ha afirmado que en el Gobierno "tenían la información" y son por tanto "responsables directos de la invasión en Ceuta" y también de los fallecidos.
Desde Vox, su portavoz en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha considerado que los informes evidencian que el CNI cumplió con su obligación al alertar al Gobierno de una posible entrada masiva en la ciudad autónoma y que el presidente del Gobierno ha incurrido en una "mentira criminal" y merece ser juzgado por "traición".
En declaraciones en el Congreso, la dirigente del grupo ultraderechista ha hecho hincapié en que la información deja claro que el Gobierno no ha hecho más que "mentir" sobre todo lo relacionado con esta crisis, al haber mantenido que no recibió avisos sobre la posibilidad de que ocurriera lo que aconteció los días 30 y 31 de julio en Ceuta.
Por su parte, la co-coordinadora de Sumar Verónica Barbero ha afirmado que los informes demuestran que las autoridades de Marruecos "bajaron los brazos" y ha instado a "repensar" las relaciones con Rabat.
En unas declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la dirigente de Sumar ha valorado la desclasificación como un "ejercicio de transparencia realizado por el Gobierno" y ha defendido que la lectura de los documentos "evidencia lo que llevamos diciendo desde el primer día: las autoridades marroquíes bajaron los brazos".
Por último, ha solicitado que, tal y como pide la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, "se actúe de forma urgente" y que se traslade a la península a las personas migrantes que todavía están en Ceuta para poder estudiar su situación "con todas las garantías".
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