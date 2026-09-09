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El Gobierno Vasco concede el tercer grado al exdirigente de ETA Henri Parot

Covite ha denunciado la aplicación de este régimen penitenciario a “uno de los terroristas más sanguinarios condenado por el asesinato de 39 personas”.
GRAFCAV4800. SAN SEBASTIÁN (ESPAÑA), 11/06/2026.- La nueva cárcel de Zubieta, que sustituirá a la actual de Martutene, se inaugurará el próximo lunes tras unas obras que han supuesto una inversión de 45,49 millones de euros y que visita la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José. EFE/Juan Herrero.
Imagen de archivo de la cárcel de Zubieta.
Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak hirugarren gradua eman dio Henri Parot ETAko buruzagi ohiari

Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno Vasco ha concedido el tercer grado penitenciario al exdirigente de ETA Henri Parot, con base en el informe de la Junta de Tratamiento de la cárcel. Parot ingresó en prisión en 1990 en cumplimiento de una condena acumulada de 40 años.

A partir de ahora la Fiscalía tendrá que estudiar el caso y decidir si recurre o no la decisión.

Henri Parot ya disfrutaba desde el pasado año del régimen de semilibertad en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que le concedió el Gobierno Vasco, que le ha permitido durante este período salir de la prisión de lunes a viernes para tareas de voluntariado con la obligación de volver a dormir en la cárcel, han explicado las fuentes de la consejería de Justicia.

Tras conocerse la concesión del tercer grado, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado la aplicación de este régimen penitenciario a "uno de los terroristas más sanguinarios de la historia de ETA condenado por el asesinato de 39 personas y por decenas de tentativas de atentado". 

Este colectivo de víctimas también ha vuelto a denunciar la política penitenciaria que sigue el Gobierno Vasco "al servicio de la izquierda abertzale".

Por su parte, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha instado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional a estudiar de manera inmediata esta concesión y a valorar recurrirla ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.

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