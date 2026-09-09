Otxandiano reclama actuar con "visión de país" por encima de intereses partidistas

En el marco de la ronda de contactos iniciada ayer con partidos políticos y agentes sociales, el lehendakari, Imanol Pradales, ha recibido hoy al portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano. Previamente, se ha reunido con el líder del PSE-EE, Eneko Andueza, y posteriormente, con el jeltzale Joseba Díez Antxustegi.

Otxandiano ha trasladado al lehendakari la necesidad de impulsar "movimiento político" y "liderazgos compartidos" para afrontar los principales retos estratégicos de la CAV. "Aquí se necesita movimiento. No es tiempo de retórica, no es tiempo de lírica", ha señalado en una comparecencia ante los medios de comunicación tras finalizar la reunión.

En este contexto, el líder de la coalición independentista considera que ha llegado el momento de alcanzar un acuerdo político sobre un nuevo estatus para Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y se ha mostrado optimista respecto a las negociaciones abiertas entre los principales partidos. "Tenemos unas condiciones favorables para actuar como país en un momento como este. No hay excusas y no hay tiempo para más dilaciones", ha afirmado.

Al mismo tiempo, ha advertido del riesgo de "dar por amortizada" la actual legislatura, frente a lo que EH Bildu reclama "liderazgos en este país en este momento histórico" que se sitúen "por encima de los intereses corporativos y partidistas legítimos de los partidos políticos".

Según Otxandiano, hay dos opciones: "Tenemos que decidir si queremos ser meros activos electorales para nuestros respectivos partidos políticos en este proceso electoral, o queremos ser coprotagonistas de los movimientos políticos que necesita este país".

Siete movimientos políticos

EH Bildu ha propuesto al lehendakari siete movimientos políticos: determinar la estrategia para la promoción de vivienda pública a gran escala; solucionar el conflicto laboral en Osakidetza; definir una estrategia industrial; acelerar las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático; definir una política migratoria vasca; capacitarse ante la irrupción de la Inteligencia Artificial; y universalizar el acceso y las oportunidades de aprendizaje del euskera.

La coalición considera que un escenario de entendimiento y actuación conjunta entre las distintas fuerzas políticas permitiría afrontar los retos actuales desde una perspectiva diferente.

Una vez completada la ronda con los partidos políticos, Pradales se reunirá con los agentes sociales. El viernes mantendrá sendos encuentros con los secretarios generales de UGT y CC.OO.; el lunes será el turno de LAB y ELA, y el martes cerrará la ronda con la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe.