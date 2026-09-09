Otxandiano reclama actuar con "visión de país" por encima de intereses partidistas
Otxandiano ha advertido del riesgo de "dar por amortizada esta legislatura" y ha defendido la necesidad de aprovechar el tiempo que queda para alcanzar acuerdos en materias como Vivienda, Osakidetza y Educación, así como para avanzar en la negociación del nuevo estatus político.
En el marco de la ronda de contactos iniciada ayer con partidos políticos y agentes sociales, el lehendakari, Imanol Pradales, ha recibido hoy al portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano. Previamente, se ha reunido con el líder del PSE-EE, Eneko Andueza, y posteriormente, con el jeltzale Joseba Díez Antxustegi.
Otxandiano ha trasladado al lehendakari la necesidad de impulsar "movimiento político" y "liderazgos compartidos" para afrontar los principales retos estratégicos de la CAV. "Aquí se necesita movimiento. No es tiempo de retórica, no es tiempo de lírica", ha señalado en una comparecencia ante los medios de comunicación tras finalizar la reunión.
En este contexto, el líder de la coalición independentista considera que ha llegado el momento de alcanzar un acuerdo político sobre un nuevo estatus para Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y se ha mostrado optimista respecto a las negociaciones abiertas entre los principales partidos. "Tenemos unas condiciones favorables para actuar como país en un momento como este. No hay excusas y no hay tiempo para más dilaciones", ha afirmado.
Al mismo tiempo, ha advertido del riesgo de "dar por amortizada" la actual legislatura, frente a lo que EH Bildu reclama "liderazgos en este país en este momento histórico" que se sitúen "por encima de los intereses corporativos y partidistas legítimos de los partidos políticos".
Según Otxandiano, hay dos opciones: "Tenemos que decidir si queremos ser meros activos electorales para nuestros respectivos partidos políticos en este proceso electoral, o queremos ser coprotagonistas de los movimientos políticos que necesita este país".
Siete movimientos políticos
EH Bildu ha propuesto al lehendakari siete movimientos políticos: determinar la estrategia para la promoción de vivienda pública a gran escala; solucionar el conflicto laboral en Osakidetza; definir una estrategia industrial; acelerar las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático; definir una política migratoria vasca; capacitarse ante la irrupción de la Inteligencia Artificial; y universalizar el acceso y las oportunidades de aprendizaje del euskera.
La coalición considera que un escenario de entendimiento y actuación conjunta entre las distintas fuerzas políticas permitiría afrontar los retos actuales desde una perspectiva diferente.
Una vez completada la ronda con los partidos políticos, Pradales se reunirá con los agentes sociales. El viernes mantendrá sendos encuentros con los secretarios generales de UGT y CC.OO.; el lunes será el turno de LAB y ELA, y el martes cerrará la ronda con la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe.
Te puede interesar
El CNI alertó a los servicios de inteligencia de Marruecos el 29 de julio de "convocatorias" para entrar en Ceuta
Documentos desclasificados hoy por el Gobierno de España muestran que el CNI analizó grupos en redes con avisos de entradas a nado y a través de la valla ceutí, y los puso en conocimiento de los servicios de inteligencia marroquíes
El PNV asegura que el acuerdo sobre el nuevo estatus político será "a tres" con PSE-EE y EH Bildu "o no será"
Díez Antxustegi ha valorado la reunión que ha mantenido con el lehendakari, Imanol Pradales, y que cierra la ronda de contactos que el presidente vasco ha llevado a cabo a cabo con los distintos grupos parlamentarios.
El Gobierno Vasco concede el tercer grado al exdirigente de ETA Henri Parot
Covite ha denunciado la aplicación de este régimen penitenciario a “uno de los terroristas más sanguinarios condenado por el asesinato de 39 personas”.
Otxandiano: "Tenemos que decidir si seremos meros activos electorales o protagonistas de los movimientos que necesita este país"
Tras reunirse con el lehendakari, el portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha afirmado que "vemos un riesgo en este momento: dar por amortizada esta legislatura para ahogar a los tres territorios en un proceso electoral que se prolongaría durante año y medio".
Andueza reclama a Pradales unos presupuestos "expansivos" para 2027 y que la "prioridad social" se anteponga a la nacional
El líder del PSE-EE ha calificado de "cordial" su encuentro con el lehendakari, a quien ha exigido centrarse en blindar la sanidad y la vivienda. Asimismo, ha pedido al PNV autocrítica ante los malos resultados de la educación vasca reflejados en el Informe PISA.
Sánchez, a Abascal: "A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo"
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha asegurado al líder de Vox, Santiago Abascal, que su Ejecutivo no acepta "el chantaje de ningún partido" y "de ningún país", en alusión a Marruecos, y ha añadido: "A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo". En la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso, Abascal ha preguntado a Sánchez si está "siendo chantajeado por Marruecos por la información que disponen de su corrupción y la de su familia".
San Sebastián acogerá el 6 de octubre el juicio por la muerte bajo torturas de Txomin Letamendi
Se trata del primer procedimiento judicial de este tipo en Euskal Herria para certificar una muerte por torturas franquistas, impulsado por GEBehatokia junto a la familia del fallecido. Letamendi falleció el 20 de diciembre de 1950 en Madrid, a consecuencia de las torturas sufridas bajo custodia de la policía franquista.
Sánchez culpa al PP del mal resultado de PISA y Feijóo señala al "socialismo educativo"
En su cara a cara en el Congreso con el líder del PP, el presidente del Gobierno español ha asegurado que hay comunidades autónomas del PP que no ejecutan los recursos destinados a la educación.
Eva López de Arroyabe, propuesta por EH Bildu como candidata a diputada general de Álava
La actual portavoz de EH Bildu en las Juntas Generales de Álava repetirá como candidata a diputada general del territorio en las elecciones forales el próximo año.