Estatus politiko berriari buruzko akordioa PSE-EErekin eta EH Bildurekin "hirukoa" izan behar duela esan du Antxustegik
Joseba Diez Antxustegik (EAJ) Imanol Pradales lehendakariarekin izandako bileraren balorazioa egin du, Pradalesek Legebiltzarreko taldeekin egindako bilera-sortaren amaieran.
Joseba Diez Antxustegi EAJren Legebiltzarreko bozeramaileak adierazi duenez, estatus politiko berriaren inguruko akordioa hiru alderdien artekoa izan beharko du halabeharrez, EAJ, EH Bildu eta PSE-EEren artekoa, hain zuzen ere. "Hala ez bada, ez da izango", gaineratu du. "Itun zabala lortzeko eta herritarren aniztasuna ordezkatzeko hala izan behar du".
Diez Antxustegik Imanol Pradales lehendakariarekin izandako bileraren balorazioa egin du asteazken honetan. Bilera horrek itxi egin du Pradalesek Legebiltzarreko taldeekin egin duen bilera-sorta.
Bozeramaile jeltzaleak "adostutakoa" betetzeko eskatu die PSE-EEri eta EH Bilduri, negoziazioak "diskretuak" izan daitezen eta negoziazio mahaian hitz egiten dena "mahaian gera dadin".
Bere ustez, alderdi politiko horietako bozeramaileek jendaurrean baldintzak edo marra gorriak jartzea "ez da ona negoziazioa garatzeko". Horregatik, "ahalegina egiteko, leialak izateko" eta, batez ere, "adostu dugun diskrezioaren baldintza hori betetzeko" eskatu du.
Era berean, Diez Antxustegik burokrazia murrizteko eta erakundeen eta herritarren arteko "konfiantza" hobetzeko prozedurak arintzeko eskatu du. Azaldu duenez, Eusko Jaurlaritza sektore publikoaren lege-proiektu bat lantzen ari da, "administrazioa herritarrengana hurbiltzeko".
"Oposizioko alderdiei eskatzen diegu arduratsuak izan daitezela eta, burokrazia murrizteko eta prozedurak sinplifikatzeko Euskadin sektore publikoaren lege hori iristen denean, jarrera konstruktiboa izan dezatela eta ekarpenak egin ditzatela, oso gai garrantzitsua baita ", eskatu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Ceutara sartzeko deialdien berri eman zien CNIk Marokoko inteligentzia zerbitzuei, milaka migratzaile iritsi bezperan
Ceutako migrazio krisiaren harira, Espainiako Gobernuak 40 dokumentu desklasifikatu ditu gaur, eta horien arabera, uztailaren 29an CNIko agenteak Marokoko inteligentzia zerbitzuekin jarri ziren harremanetan, sare sozialetan Ceutara sartzeko deialdiak egiten ari zirela ohartarazteko.
Alderdien hauteskunde interesak albo batera utzi eta herri ikuspegitik jarduteko eskatu du Otxandianok
Herri honek dituen erronka nagusiei aurre egiteko, "mugimendua, adostasunak eta lidergo partekatuak" behar direla esan dio EH Bilduko ordezkariak lehendakariari.
Eusko Jaurlaritzak hirugarren gradua eman dio Henri Parot ETAko buruzagi ohiari
Covitek deitoratu du "39 pertsona hiltzeagatik zigortutako terrorista bati" eman izana erregimen hori.
Otxandiano: "Erabaki behar dugu aktibo elektoral hutsak izango garen ala herri honek behar dituen mugimenduetako protagonistak"
Lehendakariarekin batzartu ostean Pello Otxandiano EH Bilduren bozeramaileak adierazi duenez, "arrisku bat ikusten dugu momentu honetan: legegintzaldi hau amortizatutzat ematea, hiru herrialde hauek urte eta erdiz luzatuko litzatekeen prozesu elektoral batean itotzeko".
Anduezak aurrekontu "hedakorrak" eskatu dizkio Pradalesi 2027rako, eta "lehentasun soziala" ezartzea nazionalaren aurrean
Lehendakariarekin izandako bilera "giro adeitsuan" egin dela esan du PSE-EEko buruak, eta, besteak beste, osasuna eta etxebizitza babestea eta indartzea eskatu dio. Halaber, PISA txostenean jasotako euskal hezkuntzaren emaitza txarren aurrean "autokritika" egiteko galdegin dio EAJri.
Txomin Letamendi gudaria torturapean hil zutela egiaztatzeko epaiketa egingo dute urriaren 6an, Donostian
Lehen aldia da Euskal Herrian giza eskubideen urraketa larriengatik "borondatezko jurisdikzioaren" bitartez gisa honetako prozedura bat egingo dela. Prozesu hau GEBehatokiak bultzatu du Txomin Letamendi gudari eta militantearen familiaren adostasunarekin. Letamendi 1950eko abenduaren 20an hil zen, erregimen frankistaren torturapean.
Sanchezek PPri egotzi dio PISAren emaitza txarra, eta Feijook "hezkuntza sozialismoari"
Kongresuan egindako agerraldian Espainiako Gobernuko presidenteak adierazi duenez, PPk kudeatutako autonomia erkidego batzuek ez dituzte hezkuntzara bideratutako baliabideak erabiltzen.
Sanchez, Abascali: "Txakur bat izango naiz, baina zuk ez bezala, nik ez dut jaberik"
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak Santiago Abascal Voxeko buruzagiari esan dio bere Gobernuak ez duela onartzen "inongo alderdiren eta herrialderen xantaia", Marokori erreferentzia eginez, eta gaineratu du: "Zu ez bezala, ni txakurra izango naiz, baina ez dut nagusirik". Kongresuan, Gobernuaren kontrol saioan, Abascalek galdetu dio Sanchezi "Marokok xantaia egiten" ote dion bere eta bere "familiaren ustelkeriaz duten informazioagatik".
Eva Lopez de Arroyabe Arabako ahaldun nagusirako hautagai izateko proposatu du EH Bilduk
Datorren urteko hauteskundeetarako Arabako ahaldun nagusirako hautagai izateko proposatu dute berriro Arabako Batzar Nagusietako EH Bilduren egungo bozeramailea.