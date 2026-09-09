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Estatus politiko berriari buruzko akordioa PSE-EErekin eta EH Bildurekin "hirukoa" izan behar duela esan du Antxustegik

Joseba Diez Antxustegik (EAJ) Imanol Pradales lehendakariarekin izandako bileraren balorazioa egin du, Pradalesek Legebiltzarreko taldeekin egindako bilera-sortaren amaieran.

GRAFCAV8262. VITORIA, 09/09/2026.- El portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Joseba Diez Antxustegi (d), durante la reunión con el Lehendakari Imanol Pradales (i) dentro de la ronda de contactos que mantiene con los partidos políticos y agentes socioeconómicos. EFE/ Adrián Ruiz-hierro
Imanol Pradales lehendakaria eta Joseba Antxustegi EAJren Legebiltzarreko bozeramailea bileran. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

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Joseba Diez Antxustegi EAJren Legebiltzarreko bozeramaileak adierazi duenez, estatus politiko berriaren inguruko akordioa hiru alderdien artekoa izan beharko du halabeharrez, EAJ, EH Bildu eta PSE-EEren artekoa, hain zuzen ere. "Hala ez bada, ez da izango", gaineratu du. "Itun zabala lortzeko eta herritarren aniztasuna ordezkatzeko hala izan behar du". 

Diez Antxustegik Imanol Pradales lehendakariarekin izandako bileraren balorazioa egin du asteazken honetan. Bilera horrek itxi egin du Pradalesek Legebiltzarreko taldeekin egin duen bilera-sorta.

Bozeramaile jeltzaleak "adostutakoa" betetzeko eskatu die PSE-EEri eta EH Bilduri, negoziazioak "diskretuak" izan daitezen eta negoziazio mahaian hitz egiten dena "mahaian gera dadin".

Bere ustez, alderdi politiko horietako bozeramaileek jendaurrean baldintzak edo marra gorriak jartzea "ez da ona negoziazioa garatzeko". Horregatik, "ahalegina egiteko, leialak izateko" eta, batez ere, "adostu dugun diskrezioaren baldintza hori betetzeko" eskatu du.

Era berean, Diez Antxustegik burokrazia murrizteko eta erakundeen eta herritarren arteko "konfiantza" hobetzeko prozedurak arintzeko eskatu du. Azaldu duenez, Eusko Jaurlaritza sektore publikoaren lege-proiektu bat lantzen ari da, "administrazioa herritarrengana hurbiltzeko".

"Oposizioko alderdiei eskatzen diegu arduratsuak izan daitezela eta, burokrazia murrizteko eta prozedurak sinplifikatzeko Euskadin sektore publikoaren lege hori iristen denean, jarrera konstruktiboa izan dezatela eta ekarpenak egin ditzatela, oso gai garrantzitsua baita ", eskatu du.

EAJ-PNV Imanol Pradales Politika

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