Adimen artifizialak hurrengo hamarkadan hilko gaitu?
Anthropiceko ikertzaile batek dimisioa eman du eta adimen artifizialak gizadia akabatu dezakeela ohartarazi du; enpresako beste arduradun batek, berriz, % 10 baino gehiagoan kokatu du hori gertatzeko probabilitatea.
Adimen artifizialak gizadiaren desagerpena eragin lezake hurrengo hamarkadan, AA teknologia garatzen duen Anthropic enpreseko ikertzaileen ohartarazpenaren arabera. Horietako batek, Jacob Coxonek, konpainiatik dimititu du eta Anthropic eta OpenAIri leporatu die bere burua hobetzeko gai den superadimenerantz modu arduragabean aurrera egitea.
Coxonek sare sozialetan azaldu duenez, Anthropic eta OpenAI abiadura handian ari dira aurrera egiten adimen artifizialeko sistema gero eta aurreratuagoetarantz. Bere ustez, bi konpainiak superinteligentzia lortzen lehenak izateko lasterketan murgilduta daude, eta enpresa pribatuek bakarrik erabaki beharko ez lituzketen arriskuak hartzen ari dira.
Ikertzaileak dio, gainera, sektorearen barruan gero eta kezka handiagoa dagoela aurrerapen horien ondorioengatik, baina arduradun batzuk publikoki arriskuak gutxitzen ari direla. Coxonen arabera, merkataritza-pizgarrien eta lehiaren ondorioz, enpresak IAren garapenarekin jarraitzen ari dira, nahiz eta haien segurtasunari buruzko zalantzak izan.
Desagertzeko aukera % 10 baino handiagoa da, beste ikertzaile baten ustez
Evan Hubinger Anthropiceko Lerrokatze Zientziaren arduradunak Coxonen ohartarazpenak babestu ditu. Argitaratu duenez, sektoreko langileek uste dute adimen artifizialak gizaki guztiak akabatu ditzakeela.
Hubingerrek hurrengo hamarkadan hori gertatzeko probabilitatea % 10 baino gehiagoan kokatzen du. Ikertzailearen ustez, ordea, egungo ereduen arriskua txikia da, eta auto-hobekuntzako prozesuetatik sortutako etorkizuneko superinteligentzia aipatzen du kezka nagusitzat.
Hubingerren arabera, bilakaera hau espero baino azkarrago gertatzen ari da. Aldi berean, onartzen du Anthropicek oraindik ez duela planik balizko superinteligentzia baten lerrokatzearen arazoa konpontzeko, hau da, bere helburuak eta portaera giza interesekin bateragarriak direla bermatzeko.
Zibererasoak eta kontrola galtzea
Ikertzaileek ez dute bide bakarra zehazten adimen artifizial batek giza desagerpena eragin dezan. Aipatutako arriskuen artean daude azpiegituren aurkako zibererasoak eta funtsezko sistema teknologikoen kontrola galtzeko aukera.
Samuel Marks Anthropiceko langile teknikoetako kideak ere bat egin du Coxonekin AAren garatzaileak arriskuen jakitun direla esatean. Marksen arabera, zenbat eta kargu handiagoa izan enpresa horietan, orduan eta kezka handiagoa dute.
Marksen ustez, gainera, ezinezkoa da gaur egungo adimen artifizialeko ereduak programatzea, garatzaileek nahi duten bezala jardun dezaten bermatzeko, eta AAko agenteek hainbat enpresaren aurka egindako eraso informatikoak jarri ditu adibide gisa.
Kezka hori duela urte batzuetatik dator
Adimen artifizialaren arriskuei buruzko ohartarazpenak ez dira berriak. 2023ko martxoan, mila aditu inguruk gutun bat sinatu zuten AAren sistemen garapenean atzerapena eskatzeko.
Adierazpen berriek ere erreakzio politikoak eragin dituzte Estatu Batuetan. Bernie Sanders senatariak gogorarazi du gaininteligentzia debekatzeko eta AAren garapena eteteko legedia aurkeztuko duela.
Greg Casar kongresista demokratak "larrialditzat" jo du egoera, eta entzunaldiak egiteko eta proposamena onartzeko eskatu dio Kongresuari. Bestalde, Lori Trahan kongresistak Frontier lege-proiektua defendatu du.
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