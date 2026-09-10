¿La IA nos matará en la próxima década?

La inteligencia artificial podría llegar a provocar la extinción de la humanidad durante la próxima década, según la advertencia de investigadores de Anthropic, una de las empresas que desarrolla esta tecnología. Uno de ellos, Jacob Coxon, ha dimitido de la compañía y ha acusado a Anthropic y OpenAI de avanzar de forma irresponsable hacia la superinteligencia capaz de mejorarse a sí misma.

Coxon ha explicado en redes sociales que tanto Anthropic como OpenAI están avanzando a gran velocidad hacia sistemas de inteligencia artificial cada vez más avanzados. A su juicio, ambas compañías están inmersas en una carrera por convertirse en las primeras en alcanzar la superinteligencia y están asumiendo riesgos que no deberían decidirse únicamente desde empresas privadas.

El investigador sostiene además que dentro del sector existe una preocupación creciente por las consecuencias de estos avances, pero que algunos responsables estarían minimizando públicamente los riesgos. Según Coxon, los incentivos comerciales y la competencia están llevando a las empresas a continuar con el desarrollo de la IA pese a las dudas sobre su seguridad.