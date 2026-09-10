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¿La IA nos matará en la próxima década?

Un investigador de Anthropic dimite y alerta de que la inteligencia artificial podría acabar con la humanidad; otro responsable de la empresa sitúa en más de un 10 % la probabilidad de que ocurra.
(Foto de ARCHIVO) Imagen de recurso sobre Inteligencia Artificial (AI, por sus siglas en inglés). REMITIDA / HANDOUT por UNSPLASH Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 01/1/1970
Foto: Europa Press

EITB

Última actualización

La inteligencia artificial podría llegar a provocar la extinción de la humanidad durante la próxima década, según la advertencia de investigadores de Anthropic, una de las empresas que desarrolla esta tecnología. Uno de ellos, Jacob Coxon, ha dimitido de la compañía y ha acusado a Anthropic y OpenAI de avanzar de forma irresponsable hacia la superinteligencia capaz de mejorarse a sí misma.

Coxon ha explicado en redes sociales que tanto Anthropic como OpenAI están avanzando a gran velocidad hacia sistemas de inteligencia artificial cada vez más avanzados. A su juicio, ambas compañías están inmersas en una carrera por convertirse en las primeras en alcanzar la superinteligencia y están asumiendo riesgos que no deberían decidirse únicamente desde empresas privadas.

El investigador sostiene además que dentro del sector existe una preocupación creciente por las consecuencias de estos avances, pero que algunos responsables estarían minimizando públicamente los riesgos. Según Coxon, los incentivos comerciales y la competencia están llevando a las empresas a continuar con el desarrollo de la IA pese a las dudas sobre su seguridad.

Más de un 10 % de posibilidades de extinción

Evan Hubinger, responsable de Ciencia de Alineación de Anthropic, ha respaldado las advertencias de Coxon. Según ha publicado, los trabajadores del sector creen realmente que la inteligencia artificial podría acabar con todos los seres humanos.

Hubinger sitúa en más de un 10 % la probabilidad de que esto ocurra durante la próxima década. El investigador considera, sin embargo, que el riesgo de los modelos actuales es bajo y señala como principal preocupación una futura superinteligencia surgida de procesos de auto-mejora.

Según Hubinger, esta evolución se está produciendo más rápido de lo que se esperaba. Al mismo tiempo, reconoce que Anthropic todavía no dispone de un plan para resolver el problema de la alineación de una eventual superinteligencia, es decir, para garantizar que sus objetivos y comportamiento sean compatibles con los intereses humanos.

Ciberataques y pérdida de control

Los investigadores no concretan una única vía por la que una inteligencia artificial podría llegar a provocar la extinción humana. Entre los riesgos señalados figuran los ciberataques contra infraestructuras y la posibilidad de perder el control de sistemas tecnológicos esenciales.

Samuel Marks, miembro del personal técnico de Anthropic, también ha coincidido con Coxon en que los desarrolladores de IA son conscientes de los riesgos. Según Marks, cuanto mayor es el cargo que ocupa una persona dentro de estas empresas, mayor es su preocupación.

Marks considera además que no es posible programar los actuales modelos de inteligencia artificial para garantizar que actúen siempre como quieren sus desarrolladores y ha puesto como ejemplo recientes ataques informáticos protagonizados por agentes de IA contra varias empresas.

Una preocupación que viene de años atrás

Las advertencias sobre los riesgos de la inteligencia artificial no son nuevas. En marzo de 2023, alrededor de un millar de expertos firmaron una carta en la que reclamaban una moratoria en el desarrollo de sistemas de IA. La iniciativa no tuvo éxito.

Las nuevas declaraciones también han provocado reacciones políticas en Estados Unidos. El senador Bernie Sanders ha recordado que presentará una legislación para prohibir la superinteligencia y pausar el desarrollo de la IA.

El congresista demócrata Greg Casar ha calificado la situación de "emergencia" y ha reclamado al Congreso que celebre audiencias y apruebe la propuesta. Por su parte, la congresista Lori Trahan ha defendido su proyecto de Ley Frontier, presentado junto al republicano Jay Obernolte, que apuesta por una mayor supervisión de los modelos de inteligencia artificial.

Inteligencia artificial Tecnología Estados Unidos Sociedad

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