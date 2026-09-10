La mayoría sindical de Osakidetza anuncia hoy nuevas movilizaciones para el otoño

Los sindicatos SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT presentarán hoy su dinámica de movilizaciones para los próximos meses en Osakidetza. Las centrales sindicales, que cuentan con mayoría en la Mesa de Salud, reclamarán mejoras en las condiciones laborales de todos los colectivos que forman parte del sistema vasco de salud.

Los sindicatos ya anunciaron al comienzo del verano su intención de poner en marcha movilizaciones para reclamar un convenio que incluya a todos los profesionales. Este jueves darán a conocer el calendario de protestas previsto.

Las centrales se han mostrado muy críticas con el acuerdo alcanzado entre el Departamento Vasco de Salud y el sindicato de médicos sobre las guardias y la remuneración de estos profesionales. En su opinión, el acuerdo vulnera la negociación colectiva y fomenta la división entre profesionales.

SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT defienden un acuerdo laboral para todos los profesionales que forman parte de Osakidetza.