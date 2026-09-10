CONDICIONES LABORALES
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La mayoría sindical de Osakidetza anuncia hoy nuevas movilizaciones para el otoño

SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT darán a conocer hoy su calendario de protestas para los próximos meses para exigir mejoras laborales para todos los colectivos de Osakidetza. Los sindicatos son críticos con el acuerdo alcanzado entre el Departamento de Salud y el sindicato de médicos y reclaman un convenio para todos los profesionales.
Protesta de personal médico. Foto: EITB

EITB

Última actualización

Los sindicatos SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT presentarán hoy su dinámica de movilizaciones para los próximos meses en Osakidetza. Las centrales sindicales, que cuentan con mayoría en la Mesa de Salud, reclamarán mejoras en las condiciones laborales de todos los colectivos que forman parte del sistema vasco de salud.

Los sindicatos ya anunciaron al comienzo del verano su intención de poner en marcha movilizaciones para reclamar un convenio que incluya a todos los profesionales. Este jueves darán a conocer el calendario de protestas previsto.

Las centrales se han mostrado muy críticas con el acuerdo alcanzado entre el Departamento Vasco de Salud y el sindicato de médicos sobre las guardias y la remuneración de estos profesionales. En su opinión, el acuerdo vulnera la negociación colectiva y fomenta la división entre profesionales.

SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT defienden un acuerdo laboral para todos los profesionales que forman parte de Osakidetza.

Los médicos también anuncian movilizaciones

Por otra parte, los médicos han anunciado movilizaciones para el otoño en defensa de un estatuto marco propio. A la convocatoria del sindicato estatal de médicos se han sumado también los sindicatos de médicos de Euskadi y Navarra.

El comité de huelga que reúne a estos sindicatos tiene previsto reunirse hoy en Madrid para establecer el calendario de movilizaciones.

La convocatoria se produce después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, haya abierto por primera vez la puerta a estudiar la posibilidad de un estatuto propio para los médicos, aunque con condiciones.

Hasta ahora, la ministra había rechazado de forma tajante la negociación de dos estatutos diferentes, al considerar que serían incompatibles y que dejarían fuera a los demás profesionales del sistema sanitario.

García ha señalado que el Ministerio de Sanidad estaría dispuesto a estudiar esa posibilidad después de aprobar un estatuto que regule las condiciones laborales de todos los profesionales sanitarios.

Mientras tanto, la mayoría sindical de Osakidetza dará a conocer hoy sus movilizaciones para reclamar mejoras laborales para el conjunto de profesionales del sistema vasco de salud.

Personal médico Conflictos laborales Osakidetza Economía

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