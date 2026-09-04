Francia anuncia ayudas para los agricultores afectados por la sequía
El Gobierno francés ha anunciado cerca de mil millones de euros en ayudas para los agricultores afectados por la sequía, una medida que llega tras un verano especialmente duro para el sector agrario, también en Ipar Euskal Herria.
Las altas temperaturas, la falta de agua y los incendios están provocando importantes dificultades en las explotaciones agrícolas. Ante esta situación, Francia pretende apoyar económicamente a los agricultores y hacer frente a las pérdidas ocasionadas por la sequía.
Sin embargo, la respuesta del Gobierno francés no convence del todo al sector. Algunos sindicatos agrarios consideran que las ayudas anunciadas son insuficientes y reclaman una cantidad hasta seis veces superior. Así, los representantes de los agricultores se reunirán la próxima semana con el Ministerio de Agricultura francés para trasladar sus demandas.
En Ipar Euskal Herria, Euskal Herriko Laborarien Batasuna (ELB) mantiene, por ahora, una posición prudente. La organización señala que necesita conocer más detalles y disponer de tiempo para analizar el contenido concreto del paquete de ayudas antes de valorarlo.
Desde el sindicato destacan además la difícil situación que atraviesan actualmente los agricultores. El impacto de la sequía y del calor se está dejando notar en el plano económico, pero también en el físico y mental, aumentando la presión sobre unas explotaciones que ya afrontan un escenario de incertidumbre.
Las ayudas son, por tanto, bien recibidas como respuesta inmediata, pero el sector mira también hacia el futuro. La situación climática está llevando ya a los agricultores de Ipar Euskal Herria a plantearse qué cultivos podrán mantener o introducir en los próximos años y cómo adaptar sus explotaciones a unas condiciones de mayor calor y menor disponibilidad de agua.
La próxima reunión con el ministro de Agricultura será clave para conocer si las ayudas anunciadas por el Gobierno francés responden a las necesidades reales de los agricultores y si habrá margen para ampliar el apoyo al sector.
Te puede interesar
Volkswagen recortará 50 000 empleos más, la mitad en Alemania y el resto en Europa
El grupo Volkswagen atraviesa una crisis debido a la fuerte competencia de los fabricantes chinos en Europa, la caída de las ventas en China y los aranceles de Estados Unidos.
Fallece un trabajador en un accidente en una bodega de Lanciego
El accidente se ha producido sobre las 12:20 horas, y las circunstancias están siendo investigadas. Los servicios de emergencia se han desplazado hasta el lugar, donde no han podido hacer nada por salvar la vida de la víctima.
Las lesiones de funcionarios de Zaballa por inhalación de humo se debieron a "graves deficiencias preventivas"
Según ELA, un informe de Inspección de Trabajo establece "una clara relación causa-efecto entre las omisiones de la Administración y el accidente laboral".
ELA denuncia que la nueva reforma fiscal traerá desigualdades entre las personas trabajadoras
En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha criticado el acuerdo de reforma fiscal anunciado esta semana por PNV y PSE y ha asegurado que se trata de una reforma "que beneficia solo a las empresas".
Sánchez promoverá un gran pacto nacional sobre IA con los agentes sociales y políticos
El pacto pretende establecer los elementos necesarios para afrontar la transición en ámbitos como el mercado laboral, la regulación tecnológica, las inversiones y la financiación.
El administrador concursal de Tubos Reunidos amplía el plazo para presentar ofertas ante el interés de varios compradores
Se ha ampliado hasta el 30 de septiembre el plazo de posibles compradores para acceder a la información de la empresa, y hasta el 7 de octubre para la presentación de ofertas.
Los sindicatos médicos acuerdan ir a una huelga indefinida
Aún está por definir la fecha ni la forma de la protesta. Septiembre queda, en principio, descartado. El Sindicato Médico de Euskadi secundará, como hasta ahora, la nueva convocatoria de movilización.
El paro sube un 2,36 % en Navarra y un 1,19 % en Euskadi durante el mes de agosto
El desempleo ha ascendido un 1,19 % en Álava (210 personas más), un 1,13 % en Bizkaia (677 personas más) y un 1,32 % en Gipuzkoa (371 personas más). Respecto a la Comunidad Foral, el paro ha aumentado en 681 personas (2,36 %).
El sector ganadero sale "enfadado" y "decepcionado" de la reunión de la Mesa de Forraje
Según lo esperado, el Gobierno Vasco ha descartado una compra conjunta de forraje, porque considera que "hay suficiente forraje" entre los suministradores locales. Asimismo, les han explicado que tampoco se dan las condiciones para decretar la situación oficial de sequía. Por todo ello, ENBA y ENHE opinan que las instituciones "han abandonado" a los baserritarras.