SECTOR AGRÍCOLA
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Francia anuncia ayudas para los agricultores afectados por la sequía

Los representantes de los agricultores se reunirán la próxima semana con el Ministerio de Agricultura francés para trasladar sus demandas. El impacto de la sequía y del calor se está dejando notar en el plano económico, pero también en el físico y mental.
(Foto de ARCHIVO) 23 February 2024, France, Paris: French farmers drive tractors during a demonstration organized by the farmers' union Coordination Rurale, with the Eiffel Tower in the background before the opening of the 60th International Agricultural Fair (Salon de l'Agriculture) on the Quai Andre Citroen in the west of the city. Demonstrations are taking place across Europe, with farmers demanding lower fuel taxes, better prices for their produce and a relaxation of EU environmental regulations. Photo: Miguel Medina/AFP/dpa 23/2/2024 ONLY FOR USE IN SPAIN
Protesta de agricultores en Francia. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Lehorteak kaltetutako nekazarientzako laguntzak iragarri ditu Frantziak

EITB

Última actualización

El Gobierno francés ha anunciado cerca de mil millones de euros en ayudas para los agricultores afectados por la sequía, una medida que llega tras un verano especialmente duro para el sector agrario, también en Ipar Euskal Herria.

Las altas temperaturas, la falta de agua y los incendios están provocando importantes dificultades en las explotaciones agrícolas. Ante esta situación, Francia pretende apoyar económicamente a los agricultores y hacer frente a las pérdidas ocasionadas por la sequía.

Sin embargo, la respuesta del Gobierno francés no convence del todo al sector. Algunos sindicatos agrarios consideran que las ayudas anunciadas son insuficientes y reclaman una cantidad hasta seis veces superior. Así, los representantes de los agricultores se reunirán la próxima semana con el Ministerio de Agricultura francés para trasladar sus demandas.

En Ipar Euskal Herria, Euskal Herriko Laborarien Batasuna (ELB) mantiene, por ahora, una posición prudente. La organización señala que necesita conocer más detalles y disponer de tiempo para analizar el contenido concreto del paquete de ayudas antes de valorarlo.

Desde el sindicato destacan además la difícil situación que atraviesan actualmente los agricultores. El impacto de la sequía y del calor se está dejando notar en el plano económico, pero también en el físico y mental, aumentando la presión sobre unas explotaciones que ya afrontan un escenario de incertidumbre.

Las ayudas son, por tanto, bien recibidas como respuesta inmediata, pero el sector mira también hacia el futuro. La situación climática está llevando ya a los agricultores de Ipar Euskal Herria a plantearse qué cultivos podrán mantener o introducir en los próximos años y cómo adaptar sus explotaciones a unas condiciones de mayor calor y menor disponibilidad de agua.

La próxima reunión con el ministro de Agricultura será clave para conocer si las ayudas anunciadas por el Gobierno francés responden a las necesidades reales de los agricultores y si habrá margen para ampliar el apoyo al sector.

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