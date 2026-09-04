Francia anuncia ayudas para los agricultores afectados por la sequía

El Gobierno francés ha anunciado cerca de mil millones de euros en ayudas para los agricultores afectados por la sequía, una medida que llega tras un verano especialmente duro para el sector agrario, también en Ipar Euskal Herria.

Las altas temperaturas, la falta de agua y los incendios están provocando importantes dificultades en las explotaciones agrícolas. Ante esta situación, Francia pretende apoyar económicamente a los agricultores y hacer frente a las pérdidas ocasionadas por la sequía.

Sin embargo, la respuesta del Gobierno francés no convence del todo al sector. Algunos sindicatos agrarios consideran que las ayudas anunciadas son insuficientes y reclaman una cantidad hasta seis veces superior. Así, los representantes de los agricultores se reunirán la próxima semana con el Ministerio de Agricultura francés para trasladar sus demandas.

En Ipar Euskal Herria, Euskal Herriko Laborarien Batasuna (ELB) mantiene, por ahora, una posición prudente. La organización señala que necesita conocer más detalles y disponer de tiempo para analizar el contenido concreto del paquete de ayudas antes de valorarlo.

Desde el sindicato destacan además la difícil situación que atraviesan actualmente los agricultores. El impacto de la sequía y del calor se está dejando notar en el plano económico, pero también en el físico y mental, aumentando la presión sobre unas explotaciones que ya afrontan un escenario de incertidumbre.

Las ayudas son, por tanto, bien recibidas como respuesta inmediata, pero el sector mira también hacia el futuro. La situación climática está llevando ya a los agricultores de Ipar Euskal Herria a plantearse qué cultivos podrán mantener o introducir en los próximos años y cómo adaptar sus explotaciones a unas condiciones de mayor calor y menor disponibilidad de agua.

La próxima reunión con el ministro de Agricultura será clave para conocer si las ayudas anunciadas por el Gobierno francés responden a las necesidades reales de los agricultores y si habrá margen para ampliar el apoyo al sector.