La Inspección de Trabajo ha considerado que las lesiones por inhalación de humo sufridas por seis funcionarios en un incendio en la cárcel alavesa de Zaballa el pasado 9 de diciembre fueron consecuencia directa de graves deficiencias preventivas imputables al Gobierno Vasco, según ha informado el sindicato ELA.



En una nota, la central abertzale ha explicado que tras la denuncia que interpuso en relación a este caso, Inspección de Trabajo en su informe definitivo le ha dado la razón al culpar al Gobierno Vasco por "falta de prevención de riesgos laborales".



La autoridad laboral ha constatado que el día del incendio, incluso, el sistema sonoro de detección de incendios se encontraba completamente desconectado. "La resolución judicial confirma el nexo causal entre la falta de formación, la escasez de equipos de protección respiratoria y la intoxicación de los funcionarios. Asimismo, la autoridad laboral propone un recargo de prestaciones económicas contra la Administración por la gravedad de los hechos", dice la nota.

El sindicato ha puesto de manifiesto que lleva años denunciando "una falta crónica" de medidas de seguridad en la Administración, lo que ha atribuido a una "falta de voluntad política y económica" por parte del Gobierno Vasco para adoptar medidas correctoras en este ámbito.

Ante ello, ha exigido al Ejecutivo autónomo una inversión urgente en recursos preventivos y ha advertido de que si no actúa de inmediato, iniciará un calendario de movilizaciones en los centros de trabajo y activará la vía judicial para depurar responsabilidades políticas.