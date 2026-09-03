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Zaballako sei funtzionariok kea arnasteagatik izandako lesioak "prebentzio gabezi larrien" ondorio izan ziren

ELAk jakinarazi duenez, Lan Ikuskaritzaren txosten batek "kausa-ondorio erlazio argia ezartzen du Administrazioaren omisioen eta lan-istripuaren artean".

zaballa carcel espetxea
Arabako espetxea, artxiboko irudi batean.

EITB

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Lan Ikuskaritzak ebatzi du Zaballako espetxean, iazko abenduan, sei funtzionariok kea arnasteagatik izandako lesioen atzean "Eusko Jaurlaritzari egotz dakizkiokeen prebentzio-gabezia larriak" daudela. 

ELAk eman du erabakiaren berri, arratsaldean zabaldutako ohar batean. Sindikatu horrek eraman zuen gaia Lan Ikuskaritzara, eta orain iritsi da behin betiko txostena. Horren arabera, "kausa-ondorio erlazio argia" dago "Administrazioaren omisioen eta lan-istripuaren artean". 

"Dokumentuak zehazten du ziega bateko suteak eragindako larrialdiko esku-hartzea parte hartu zuten langileek ez zutela halako egoera larri bati aurre egiteko beharrezko prestakuntza, informazio eta jarraibiderik. Gainera, agintariek egiaztatu zuten istripua gertatu zen egunean suteak detektatzeko soinu-sistema erabat deskonektatuta zegoela", dio oharrak. 

Sindikatuak salatu du "behin eta berriz errepikatzen den egoera" dela honakoa, eta esan du ebazpenak agerian uzten duela "prebentziozko kudeaketa-eredu bat" dagoela,  "langileen eta erabiltzaileen bizitza etengabe arriskuan jartzen duena". 

Prebentzio-baliabidetan "premiazko inbertsioa" eskatu du ELAk, eta Eusko Jaurlaritzari ohartarazi dio berehala jarduten ez badu, lantokietan mobilizazioetara joko duela eta erantzukizun politikoak argitzeko bide judiziala abiaraziko duela.

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